Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Julio de 2026


Desde Atacama hasta Magallanes: Minsal declara alerta sanitaria por alza en letalidad del hantavirus

En 2025 se registraron 44 contagios y ocho fallecidos, con una letalidad del 18%. En contraste, hasta la semana pasada los casos sumaban 46 y los decesos 18, lo que elevó ese indicador al 39%.

En 2025 se registraron 44 contagios y ocho fallecidos, con una letalidad del 18%. En contraste, hasta la semana pasada los casos sumaban 46 y los decesos 18, lo que elevó ese indicador al 39%.

Salud

El Ministerio de Salud (Minsal) activó una Alerta Sanitaria preventiva a nivel nacional ante el alza en la letalidad del hantavirus y la presencia de vectores de dengue e influenza aviar. La medida estará vigente hasta el 31 de julio de 2027 y su cobertura abarca desde Atacama hasta Magallanes, de acuerdo con el riesgo específico de cada zona.

Esta resolución permite al Minsal utilizar recursos de forma ágil y fortalecer la vigilancia epidemiológica en todo el país. Asimismo, otorga facultades administrativas excepcionales, como la contratación directa de profesionales especializados y la compra rápida de insumos médicos sin necesidad de pasar por un proceso de licitación.

El incremento en la mortalidad por hantavirus motivó la decisión. “Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%”, informó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

El 2025 hubo 44 contagios y ocho fallecidos, es decir, la letalidad fue de 18%. En lo que va del año, los casos han ocurrido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

El decreto publicado en el Diario Oficial también considera una situación de “multiamenaza sanitaria” al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla); y la influenza aviar.

“El virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país. Como ministerio estamos monitoreado de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta”, afirmó la subsecretaria de Salud Pública.

Cabe recordar que, desde diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica por el alza de casos de hantavirus en todo el Cono Sur, y que Minsal tenía vigente una alerta epidemiológica desde noviembre del año pasado.

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