"Exhumar": una excavación coreográfica que se pregunta sobre memoria, presencia y cómo convivir con lo ausente

“Exhumar” planteó una investigación en torno al acto de desenterrar. A partir de una excavación coreográfica, la pieza revisita fragmentos de obras creadas por Plataforma MONO durante la última década para preguntarse qué permanece vivo en ellas y qué nuevas formas aparecen cuando esos materiales vuelven a ponerse en movimiento.

En escena, seis intérpretes-creadores habitan un territorio donde los recuerdos no se presentan como archivos estáticos, sino como fuerzas que transforman el presente. Los cuerpos son movilizados por memorias, gestos y presencias invisibles que convierten la exhumación en una práctica compartida.

La dirección de Daniella Santibáñez propone un lenguaje que combina contemplación, intimidad y colaboración desde un espacio interdisciplinar. La mirada ocupa un lugar central en la composición, convirtiendo tanto a público como intérpretes en testigos de una pieza de danza que se construye con operaciones vivas, donde los intérpretes componen en tiempo real, logrando que cada función sea diferente a la anterior.

El proceso creativo ha significado para el colectivo volver sobre su propia historia desde una perspectiva distinta. Más que reproducir obras anteriores, una parte de la investigación se ha concentrado en desenterrar pedazos y fragmentos coreográficos que permanecen en los cuerpos como un tesoro después del paso del tiempo: afectos, goce, y formas de crear en colectivo.

En ese sentido, la obra entiende la exhumación como una práctica constante de cuidado para dar espacio a la creación y a imaginarios colectivos que aparecen cuando estamos en búsqueda de algo que ya no está, pero que sigue entre nosotros.

Como señala la intérprete-creadora Daniela Guajardo: “Ha sido un proceso en el que desenterrar no solo se relaciona con cosas físicas, sino con vivencias, recuerdos y memorias emotivas. ‘Exhumar’ ha significado abrir un canal entre lo vivo y lo muerto, entre distintos espacios temporales”.

Para el intérprete Javier Muñoz, el proyecto representa también un momento de transformación: “Es un cierre y a la vez una apertura. Traer al presente todo lo que ha creado Plataforma MONO, su sello y su esencia, para compartirlo nuevamente con el público”.

“Exhumar” concibe la memoria como un territorio vivo y en permanente transformación. La obra entiende el movimiento como el estado de búsqueda que permite remover y reorganizar experiencias para generar nuevas prácticas. La excavación se despliega como una acción corporal y poética capaz de propiciar encuentros, activar afectos y hacer visibles las presencias, huellas y resonancias que continúan habitando el presente.

Con este estreno, Plataforma MONO celebra 10 años de investigación artística reafirmando una línea de trabajo donde la creación coreográfica dialoga con la memoria, la colaboración y la experimentación escénica, entendiendo el cuerpo como un lugar de búsqueda y contemplación desde donde pensar los vínculos y los afectos que sostienen la experiencia colectiva.