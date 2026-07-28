Fiscalía por sobreseimiento de Sergio Jadue: "Vamos a evaluar la interposición del recurso de apelación"

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que evaluará la posibilidad de apelar la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue por prescripción de la acción penal en la investigación que se seguía en Chile por apropiación indebida y delitos tributarios.

Tras la audiencia realizada en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal Marco Antonio Paredes explicó que el tribunal acogió la tesis de la prescripción y declaró extinguida la responsabilidad penal del expresidente de la ANFP.

“Nosotros somos respetuosos de las resoluciones judiciales y el tribunal, como ustedes escucharon, dictó una resolución en donde básicamente decretó la extinción de la responsabilidad penal de don Sergio por prescripción de la acción penal”, señaló el persecutor.

Paredes detalló que la jueza consideró que los hechos imputados correspondían a simples delitos y que el último de ellos habría ocurrido en abril de 2016. “El último simple delito imputado fue en abril de 2016. Los plazos de prescripción de los simples delitos son cinco años y, cuando la persona se encuentra en el extranjero, ese plazo se duplica. Por lo tanto, a abril de 2026 se cumplieron los diez años que establece la ley”, explicó.

Durante el punto de prensa, el fiscal confirmó que la resolución es apelable y que ese es el único recurso que procede en casos de sobreseimiento definitivo. “Esta resolución es esencialmente apelable. El único recurso que procede es el recurso de apelación y la Fiscalía, cuando tenga la resolución en sus manos y sea notificada, va a evaluar la interposición del recurso”, indicó.

El persecutor agregó que el Ministerio Público sostenía una interpretación distinta respecto del cómputo del plazo de prescripción. “Nosotros teníamos la tesis de que, por una regla de determinación de pena, el plazo tenía que ser superior”, afirmó.

Sin embargo, precisó que la situación aún debe ser estudiada por el organismo persecutor y que no existe una decisión definitiva sobre recurrir a la Corte de Apelaciones. “Eso se va a evaluar, obviamente. No es definitivo que se tome esa acción por parte de la Fiscalía; siempre es susceptible de estudio”, sostuvo.

Consultado por los efectos prácticos del fallo, Paredes señaló que, si el sobreseimiento queda firme y ejecutoriado, se extinguirá completamente la responsabilidad penal en Chile y quedarán sin efecto las medidas cautelares vigentes. “Si aquello queda firme ejecutoriado, los efectos son que se deja sin efecto la detención y podría volver al país”, explicó.

El fiscal aclaró, eso sí, que esa situación solo tendría efectos respecto de la justicia chilena, ya que Jadue mantiene procesos pendientes en Estados Unidos relacionados con el escándalo conocido como FIFA Gate. “Obviamente puede volver a Chile y no tendría orden de detención judicial, pero en Estados Unidos tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de Estados Unidos”, puntualizó.

La decisión del tribunal también implica la extinción de las responsabilidades penales derivadas de la causa investigada en Chile, aunque la Fiscalía Oriente aún debe resolver si recurrirá o no contra el fallo que benefició tanto a Sergio Jadue como a su excolaborador Mauricio Etcheverry.