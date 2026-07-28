Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Julio de 2026


Gobierno decreta emergencia agrícola en Atacama, Coquimbo y Valparaíso por efectos del sistema frontal

La medida busca facilitar la reasignación de recursos para enfrentar los efectos del sistema frontal y contempla una prórroga de 90 días en los créditos de Indap para usuarios damnificados.

La medida busca facilitar la reasignación de recursos para enfrentar los efectos del sistema frontal y contempla una prórroga de 90 días en los créditos de Indap para usuarios damnificados.

Agricultura

El Ministerio de Agricultura decretó emergencia agrícola para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso debido a los efectos del reciente sistema frontal, medida que permitirá reasignar recursos para apoyar a los sectores rurales y productivos afectados.

En la Región de Atacama, la declaración regirá en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. En tanto, en Coquimbo y Valparaíso abarcará la totalidad del territorio regional.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, explicó que la emergencia permitirá al ministerio y sus servicios redistribuir recursos contemplados en la Ley de Presupuestos para ir en ayuda de las personas damnificadas. Además, indicó que ya se encuentran coordinando acciones con los distintos organismos del sector para responder a las necesidades del mundo rural y agrícola.

Paso del sistema frontal en la playa La Boca, Quinta Región.
Paso del sistema frontal en la playa La Boca, Quinta Región. Foto: ATON.

En ese contexto, anunció que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) otorgará una prórroga de 90 días en el vencimiento de los créditos a sus usuarios que hayan resultado afectados por el sistema frontal, plazo que podrá extenderse si las condiciones así lo requieren.

La autoridad precisó que aún no existe un catastro definitivo de los daños en el sector agrícola, por lo que todavía no es posible acceder a los recursos extraordinarios del Ministerio de Hacienda vinculados al estado de catástrofe.

Pese a ello, Campos sostuvo que el agro chileno ha demostrado estar “bien preparado para enfrentar este tipo de fenómenos” y aseguró que, hasta ahora, la infraestructura agrícola general del país no ha sufrido afectaciones relevantes.

Respecto del abastecimiento y el precio de los alimentos, el ministro no descartó alzas puntuales en algunos productos, aunque señaló que estos valores responden a la dinámica de la oferta y la demanda.

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