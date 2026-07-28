Ítalo Omegna ofrece disculpas públicas y asegura que se pondrá a disposición de Fiscalía

El militante del Partido Nacional Libertario, Ítalo Omegna, se disculpó públicamente por el video con otros miembros del programa La Cofradía en que ironizan con delitos sexuales a menores y se burlan de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En una declaración que subió a su cuenta de Instagram, Omegna señaló que “quiero pedir disculpas de manera sincera, profunda y sin matices a todas las personas y familias que resultaron afectadas por los comentarios que hice en el contexto de una reunión del programa “La Cofradía“.

“No estuve a la altura del criterio que se requería, incurrí en una falta de respeto inexcusable hacia muchas personas y no supe calibrar adecuadamente los límites entre mi rol humorístico dentro de La Cofradía y la responsabilidad pública que implicaba desempeñarme como asesor legislativo. Aunque ambos espacios tenían naturalezas distintas, debí comprender que mis palabras no podían desligarse completamente del cargo ni del impacto que podía generar”, añadió.

“El humor puede incomodar y provocar, pero eso no me exime de reconocer cuando una broma resulta cruel, irresponsable o golpea gratuitamente a personas que ya enfrentan situaciones difíciles. Pienso hoy en una familia que cría a un hijo con autismo y que a diario enfrenta desafíos que la mayoría desconoce. Entiendo que para ellas esto no fue una broma, sino una falta de respeto hacia su realidad y su lucha cotidiana. Pienso también en quienes han vivido situaciones de abuso, para quienes estos temas no son materia de risa, sino heridas profundas. A todas esas personas y a sus familias les pido perdón desde el fondo de mi corazón”, agregó.

“Estos días han sido extremadamente difíciles para mí. He recibido amenazas de muerte, perdí dos trabajos y enfrento acusaciones de una gravedad absoluta que no se ajustan a la realidad. Respecto de estas últimas, me presentaré voluntariamente ante el Ministerio Público, entregaré mis dispositivos electrónicos y aportaré toda la información necesaria para que los hechos sean investigados y esclarecidos”, cerró Omegna.