José Miguel Ahumada: "La arremetida arancelaria es para forzar a los países a ser más dependientes de EEUU"

El exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, José Miguel Ahumada, abordó los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a Chile, sus implicancias para las relaciones comerciales y el escenario que enfrenta el país ante la reconfiguración del comercio internacional.

La semana pasada, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, concluyó la investigación iniciada contra Chile y otras 59 economías por la importación de bienes producidos con “trabajo forzoso” o por no contar con mecanismos considerados suficientes para combatir esa práctica. Como resultado, Washington impuso a Chile un arancel de 12,5%, el más alto contemplado en la medida. El cobre quedó excluido, mientras que sectores como el salmonero, alimentario y forestal sí fueron afectados.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Ahumada descartó que la medida esté vinculada a denuncias sobre trabajo forzoso en el país. “No tiene nada que ver con los temas de trabajo forzoso en Chile ni con demandas de ONG“, aseguró.

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“Trump usa los aranceles para presionar cambios en otros países”, aseguró. En esa línea, añadió que: “La arremetida arancelaria no es para proteger su industria local, sino para forzar a que el resto de los países tenga que modificar su patrón de desarrollo, haciéndolos aún más dependientes de Estados Unidos“.

Consultado por la respuesta de Chile frente a estas medidas, Ahumada sostuvo que “ninguna de esas estrategias ha sido eficiente para poder parar la unilateralidad norteamericana”, en referencia a las distintas fórmulas que se han planteado para enfrentar la política comercial de Washington.

En cuanto a las alternativas que tiene el país, el exsubsecretario planteó: “Acá no es tratar de negociar un acuerdo que ya está establecido. Acá hay un acuerdo que se ha violado y que, por lo tanto, no está cumpliendo su función“, en referencia al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.

Asimismo, advirtió sobre el impacto económico de la medida. “Solamente el cobre y el litio están exentos; el salmón, el vino, la uva y la madera manufacturada sí se verán afectados. Yo creo que es bastante grave”, afirmó.

Reconfiguración internacional

Respecto al cambio que está experimentando el comercio internacional, Ahumada sostuvo que “cuando fue el primer gobierno de Trump aumentó los aranceles. Después ganó Biden y no los rebajó; mantuvo muchas de las políticas de Trump. Y cuando llega el segundo período de Trump, aumentó la apuesta”.

A juicio del economista, esos antecedentes muestran que la política comercial de Estados Unidos trasciende a la actual administración republicana y responde a un cambio de mayor alcance.

En ese contexto, agregó: “Tenemos a los principales bloques económicos —Estados Unidos, la Unión Europea y China— en una activa agenda post-liberal, mucho más intervencionista y mucho más centrada en la reindustrialización de sus bloques económicos”.

Acerca de los desafíos para Chile, Ahumada afirmó que “quedarnos con el viejo lenguaje y la vieja agenda liberal solo nos va a poner a más disposición de este tipo de agendas. Nos va a hacer más vulnerables de lo que ya estamos“.

En esa línea, sostuvo que “hay que sacarnos la hegemonía de la política comercial tal como la hemos venido pensando desde los años 90”, y propuso fortalecer las exigencias de transferencia tecnológica y contenido local para la inversión extranjera, avanzar hacia un “regionalismo para el desarrollo productivo” y ampliar las fuentes de financiamiento para una política industrial. Entre ellas, mencionó al BRICS, la CAF y el BNDES de Brasil como instrumentos para impulsar una agenda productiva regional en la que Chile pueda asumir un rol de liderazgo.