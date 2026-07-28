Diario y Radio Universidad Chile

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú y revive el recuerdo de la autocracia de su padre

La mandataria defiende la continuidad del modelo económico neoliberal. La economía peruana tiene estabilidad macroeconómica, pero también grandes desigualdades: 70% de informalidad y servicios públicos precarios.
  • RFI
  • 28-07-2026

La mandataria defiende la continuidad del modelo económico neoliberal. La economía peruana tiene estabilidad macroeconómica, pero también grandes desigualdades: 70% de informalidad y servicios públicos precarios.

Internacional

Keiko Fujimori asume la presidencia del Perú 26 años después de la caída de la dictadura de su padre, Alberto Fujimori. La nueva presidenta, que reivindica ese régimen, inicia su presidencia con una promesa de mano dura contra la delincuencia.

Autoritarismo, políticas contra los derechos humanos y corrupción son las principales amenazas que denuncia la oposición.

Sin mayoría en la Cámara de Diputados y con el rechazo de la oposición

Desde una mayoría absoluta en el Congreso, en los últimos años el fujimorismo ha capturado buena parte del sistema de justicia y dado leyes de impunidad para violadores de derechos humanos y la corrupción política.

El temor de los sectores democráticos es que con el control directo de la presidencia se profundice un proyecto autoritario ultraconservador.

Al fujimorismo le juega en contra que ha perdido la mayoría absoluta en el Congreso. En el Senado tiene la presidencia, pero con 30 senadores de 60 no tiene mayoría, y la oposición preside Diputados, donde el oficialismo tiene solo 56 bancas de 130.

Fujimori defiende la continuidad del modelo económico neoliberal. La economía peruana tiene estabilidad macroeconómica, pero también grandes desigualdades: 70% de informalidad y servicios públicos precarios. Propone un alineamiento con los gobiernos derechistas de la región y con Estados Unidos.

Entradas relacionadas:

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Oposición y CUT acusan retrocesos laborales mientras Gobierno y CPC destacan plan para crear empleo formal
post-title
EE.UU. redefine su visión sobre Cuba: el informe que justifica una intervención mayor y disciplina a la región
post-title
José Miguel Ahumada: "La arremetida arancelaria es para forzar a los países a ser más dependientes de EEUU"
post-title
Desde Atacama hasta Magallanes: Minsal declara alerta sanitaria por alza en letalidad del hantavirus

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X