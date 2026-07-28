"La evidencia mata cualquier relato falso": Gobierno y oficialismo responden a dichos de la exministra Vallejo

La primera entrevista de la exministra Camila Vallejo tras el fin del gobierno de Gabriel Boric recibió críticas tanto de personeros del oficialismo como de la administración del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con el podcast Animales Políticos, la también exparlamentaria y exdirigenta estudiantil calificó la promesa de seguridad como “una gran estafa” y criticó el intento de recortar el presupuesto del Ministerio de Seguridad, además de la ausencia de un plan en la materia.

“La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos, para captar la conexión con esa gente que se sentía abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”, estimó la militante del Partido Comunista (PC).

Asimismo, Vallejo cuestionó la estrategia comunicacional del Gobierno y lamentó que, desde que el biministro Claudio Alvarado asumió la cartera de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), dejaron de hacerse las vocerías de los lunes. “La Moneda actualmente no tiene vocería los lunes y nadie dice nada, yo estoy impactada con eso”, dijo.

Consultado sobre las declaraciones de la exministra durante su viaje a Perú por el cambio de mando en ese país, el Presidente Kast evitó referirse al tema. Quien sí se pronunció al respecto fue el biministro Alvarado y justificó que las vocerías “se evalúan por su contenido, por su transparencia, y no por la cantidad de puntos de prensa”.

“Respecto a la seguridad, son los ciudadanos los que hoy día sienten una acción mucho más efectiva en el territorio por parte del Gobierno”, añadió.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, también defendió la gestión de su cartera. Pese a que afirmó que no quería “polemizar” con Vallejo, el secretario de Estado sostuvo que las cifras del actual Gobierno contradicen sus dichos.

“Cuando digo que los ingresos irregulares a nuestro país se redujeron en 80%, cuando tenemos provincias del norte donde los decomisos de droga van a ser un 250% respecto al año pasado, cuando vemos que en la Macrozona Sur la quema de material se ha reducido en un 80% respecto al año anterior, cuando cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo, la verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso”, indicó.

Críticas del oficialismo

Desde las filas oficialistas la respuesta a la exministra Vallejo fue aún más categórica. El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, “invitó” a la exvocera “a salir del eslogan y a que vea los datos que se están entregando todas las semanas desde el Ministerio de Seguridad, resultados que jamás se habrían imaginado en la administración anterior”.

“Junto a eso, para contribuir en la seguridad, puede comprometer los votos de los parlamentarios cercanos en la agenda que se ingresará prontamente al Congreso Nacional”, agregó.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, criticó el solo hecho de que la exministra se refiriera a seguridad. “El Gobierno anterior fracasó en materia de seguridad. Por lo tanto, que su exministra vocera, la señora Vallejo, salga hoy día a decir algo al respecto… Hay que tener mucha personalidad”, subrayó.

En una línea similar, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Coloma, aseguró que “la verdadera estafa fue prometer mano dura contra la delincuencia y terminar entregando el país al narcotráfico y al crimen organizado”.

“La verdadera estafa fue prometer condonar el CAE y terminar aumentando irresponsablemente los niveles de morosidad. La verdadera estafa fue prometer que defenderían a los trabajadores y dejaron más cesantes que nunca en el país. La verdadera estafa fue llegar a La Moneda prometiendo refundar Chile para terminar chocando con la realidad. Si hay alguien que no está en condiciones de hablar de estafa o de elecciones, es precisamente la exministra Vallejo”, estimó Coloma.