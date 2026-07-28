“Lo que se esconde es un odio profundo a las mujeres”: Vallejo arremete contra proyecto “Escucha su corazón”

La exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reapareció tras cuatro meses del término del gobierno del expresidente Gabriel Boric, para cuestionar duramente la gestión del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad, economía y derechos de las mujeres. Además, descartó un eventual regreso al Congreso.

En conversación con el podcast Animales Políticos, conducido por Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio, la exvocera de La Moneda sostuvo que Chile está siendo gobernado por una “ultraderecha”, la que vinculó con liderazgos internacionales como los de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, apuntando a la existencia de una agenda común entre esos sectores.

Uno de los principales cuestionamientos de Vallejo estuvo dirigido a la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad. La exministra afirmó que la principal promesa de campaña de Kast terminó siendo “una gran estafa”. Argumentó que el combate contra la delincuencia fue el principal factor que movilizó el respaldo ciudadano hacia el actual Mandatario, pero que los resultados no han estado a la altura de las expectativas.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno actuó con improvisación desde el inicio de su mandato. “La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos, para captar la conexión con esa gente que se sentía abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”, afirmó la militante del Partido Comunista.

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La exsecretaria de Estado también cuestionó la agenda económica y social impulsada por el Ejecutivo, y acusó que las medidas implementadas han trasladado los costos a la clase trabajadora para beneficiar a los sectores de mayores ingresos. “La agenda del Gobierno es poner una clase sobre la otra, pero la clase más poderosa contra la clase trabajadora. Esto de que el costo lo pague la clase trabajadora para favorecer a los más ricos es el ejemplo más nítido de aquello”, manifestó.

En materia de derechos de las mujeres, Vallejo criticó el proyecto de ley “Escucha su corazón”, impulsado por diputados del Partido Nacional Libertario con el patrocinio de parlamentarios republicanos, que propone que las mujeres escuchen los latidos del feto antes de interrumpir un embarazo.

La exministra sostuvo que la iniciativa busca “correr el cerco” respecto del debate sobre el aborto y advirtió que este tipo de propuestas terminarán siendo normalizadas. “Es radical, escándalo. Todos nos escandalizamos. Pero después pasamos a la fase de “conversemos” (…). Se va a naturalizar, te lo aseguro, y ya corrieron el cerco”, lamentó la exministra.

Asimismo, acusó que detrás del proyecto existe una visión que prioriza al feto por sobre los derechos de las mujeres. Según planteó, la iniciativa no responde a una defensa de la vida, sino que refleja una postura profundamente contraria a la autonomía femenina y a la ampliación de sus derechos.

“Lo que se esconde es un odio profundo a las mujeres y a su posibilidad de tener libertades y derechos. Los sectores ultraconservadores son profundamente misóginos”, apuntó.

Finalmente, la exdirigente estudiantil descartó de plano un eventual retorno al Congreso. Vallejo aseguró que tomó hace tiempo la decisión de no volver al Parlamento, ni como diputada ni como senadora, argumentando que el debate legislativo se encuentra “muy intoxicado”. Además, afirmó que actualmente no tiene aspiraciones de asumir un cargo público.