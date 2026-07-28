Ministra Rincón respalda a SEC por cargos contra distribuidoras eléctricas: "Cada empresa va a tener que responder"

La ministra de Energía, Ximena Rincón, sostuvo que las distribuidoras deben asumir su responsabilidad por los extensos cortes de suministro que afectaron a la Región de La Araucanía durante el sistema frontal. Las declaraciones de la autoridad se produjeron luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formulara cargos contra Codiner y Frontel.

El organismo fiscalizador inició el proceso sancionatorio tras detectar presuntos incumplimientos a la normativa eléctrica vigente, vinculados con una inadecuada preparación y mantención de las redes para enfrentar el temporal que comenzó el pasado 15 de julio. En el punto más crítico del evento climático, 215 mil 806 clientes se quedaron sin electricidad.

De acuerdo con las investigaciones de la SEC, ambas empresas habrían descuidado la gestión y monitoreo de la vegetación en la franja de seguridad de las líneas de distribución, tanto en el interior como en los alrededores de esas áreas. Esta situación, según el ente regulador, pudo incidir directamente en la prolongación de las interrupciones del servicio.

La secretaria de Estado valoró la labor fiscalizadora de la Superintendencia y aseguró que esas acciones están dando resultados. “La fiscalización de la SEC está funcionando y cada empresa va a tener que responder sobre las infracciones que hubiere cometido. Hubo mucha gente que estuvo una semana sin luz y eso tenemos que mirarlo e investigarlo”, manifestó Rincón. Además, precisó: “Ahora las instrucciones deben funcionar y lograr reponer inmediatamente o lo más pronto posible la luz”.

En ese sentido, la ministra enfatizó que las compañías que no cumplieron con sus planes de mantención deberán dar cuenta a los clientes por las consecuencias de esas fallas.