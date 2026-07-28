Oposición y CUT acusan retrocesos laborales mientras Gobierno y CPC destacan plan para crear empleo formal

Los secretarios generales de partidos de oposición se reunieron este martes con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para analizar las principales iniciativas laborales impulsadas por el Gobierno. Principalmente, abordaron la propuesta para modificar la aplicación de la jornada de 40 horas del Ejecutivo.

Al término del encuentro, los dirigentes manifestaron su respaldo a la multisindical, cuestionaron duramente el contenido de la agenda laboral del Ejecutivo y acusaron un debilitamiento de los derechos de los trabajadores.

El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, sostuvo que el Gobierno “ha dicho que no va a afectar el tema de los derechos laborales y los está afectando”. Agregó que el Ejecutivo propone que “la gente por el mismo sueldo trabaje más y aquello es inaceptable”. En esa línea, afirmó que “la vulneración de la ley de las 40 horas está en marcha” y emplazó a las autoridades de La Moneda a “no seguir faltando a la verdad”.

Asimismo, Barrios aseguró que las iniciativas laborales contemplan aspectos que perjudican a los trabajadores. “También se incluye la polifuncionalidad, el tema de la indemnización por año de servicio y también la expulsión o cancelación del trabajo por derechos laborales o por necesidad de la empresa“, apuntó.

A su juicio, estas medidas constituyen “un agravio al movimiento sindical y a Chile en su conjunto”, porque “lo que esconden estas leyes no es más ni menos que la precarización laboral y la flexibilización del sistema laboral chileno“.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, coincidió en las críticas y sostuvo que “todas las acciones que hoy día este gobierno está desarrollando están golpeando a las familias trabajadoras en su más amplio concepto”. Según explicó, los efectos no solo alcanzan a quienes tienen un empleo formal, sino también a quienes realizan, por ejemplo, labores de cuidado en los hogares.

Figueroa afirmó que trabajadores del comercio enfrentan “el riesgo de terminar con la indemnización por años de servicio” y también de “retroceder en algo que durante décadas se peleó y se había logrado terminar, que era la polifuncionalidad“.

La dirigente subrayó que la polifuncionalidad terminaría reduciendo la contratación de nuevos trabajadores. “¿Qué significa eso? Que hoy día la labor que puedan desarrollar tres trabajadores la va a desarrollar solo uno”, lamentó.

“Todo lo que está haciendo este gobierno hoy día es retroceder en derechos para los trabajadores y trabajadoras“, enfatizó la secretaria general del PC, quien acusó que la agenda laboral entrega “garantías para unos pocos, para los más ricos, para el empresariado y nada de garantías para las familias trabajadoras”.

Gobierno y CPC destacan inversión y recuperación del empleo

En una actividad paralela, el ministro de Economía, Daniel Mas, sostuvo una reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezado por su presidenta, Susana Jiménez, para revisar el escenario del mercado laboral y las medidas orientadas a impulsar la creación de empleo formal.

Tras la cita, Mas recordó que el Ejecutivo está coordinando una mesa interministerial enfocada en acelerar la generación de puestos de trabajo. En ese contexto, reiteró que “nuestra meta son 50 mil nuevos empleos de aquí a octubre”.

Respecto de esta meta de creación de empleo, Mas aseguró que el plan mantiene su curso. “Vamos funcionando”, señaló, y detalló que los programas impulsados mediante subsidios, Subdere y Sercotec siguen operativos.

Sin embargo, el ministro reconoció que el reciente temporal alteró parcialmente el cronograma de trabajo. “Hemos tenido unas semanas que han sido un poco raras por el temporal, así que hemos salido a preocuparnos de la gente que lo ha pasado mal (…) y hoy día lo estamos retomando con fuerza para que los próximos días vuelva a tener la misma dinámica que tenía antes del temporal”, indicó.

El ministro también aseguró que existen señales positivas en materia de inversión. “Estamos con muy buenas noticias respecto a la inversión, respecto a la cantidad de proyectos que se están aprobando (…), la cantidad de empresas que se han formado en el primer semestre es un récord muy relevante”, valoró.

Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, coincidió en que la situación del mercado laboral continúa siendo compleja. “Sabemos que vivimos una emergencia laboral ya por varios años, hemos tenido tasas de desempleo muy elevadas y las últimas cifras también van en la misma línea“, afirmó. Asimismo, señaló que durante los meses de invierno “las cifras de desempleo tienden a aumentar” debido a factores estacionales.

No obstante, la dirigenta empresarial planteó un escenario positivo para los próximos meses. “Vemos con optimismo lo que viene hacia adelante”, afirmó y destacó que la rápida tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional “es un paso importante hacia adelante”.

Agregó que el ingreso de nuevos proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental y el catastro de la Corporación de Bienes de Capital permiten proyectar “muchos más proyectos en curso”, lo que, a su juicio, abre mejores perspectivas para la inversión y la creación de empleo en el corto y mediano plazo.