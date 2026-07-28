Presidente Kast impulsa nueva etapa de relaciones con Perú: “Los lazos diplomáticos están en un muy buen momento”

El Presidente José Antonio Kast participó este martes en Lima de las actividades oficiales por la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Durante la jornada se reunió con la nueva mandataria y con autoridades de otros países de la región. En tanto, en Chile la UDI pidió al Gobierno impulsar la reactivación del Foro para el Progreso de América del Sur.

Antes de la ceremonia de cambio de mando, Kast se reunió con Fujimori en el Palacio de Torre Tagle. “Fue un muy buen encuentro. Habíamos tenido la posibilidad de estar en una reunión cuando yo asumí el mando en Chile, por lo que ya teníamos algún grado de vínculo. También nuestra delegación es integrada por parlamentarios y otras autoridades que han tenido también una muy buena relación y vínculo con el Perú”, afirmó el Mandatario.

Más tarde, durante su visita a la Casa O’Higgins, el Jefe de Estado se refirió a la relación entre ambos países: “Los lazos de amistad, los lazos comerciales, los lazos diplomáticos con Perú están en un muy buen momento y eso lo queremos profundizar”.

El Mandatario también se refirió a la conversación que sostuvo con Fujimori sobre la situación climática que afecta a Chile. “Cómo nosotros, habiendo pasado y viviendo hoy día una crisis climática, pudiéramos colaborar para que todo lo que nosotros hemos hecho en prevención, y ahora lo que tenemos que hacer en restauración y recuperación de nuestra patria, pudiéramos transmitirles esos conocimientos que lamentablemente se vienen adquiriendo en Chile fruto de estas tragedias”, sostuvo.

Además, el Presidente Kast conversó con sus pares de Ecuador y Bolivia, y con el vicepresidente de Colombia. “Todo en la línea de trabajar en conjunto en temas de seguridad, integración económica y temas humanitarios. Todos los países nos hemos visto afectados por temas de migración forzada o por migración de alguna naturaleza y buscar el cómo restablecer relaciones entre los distintos países para colaborar en esa tragedia que viven muchas personas que han tenido que emigrar”, declaró.

El jefe de La Moneda planteó retomar los comités y gabinetes binacionales entre Chile y Perú, junto con nuevos encuentros empresariales y un aumento de las inversiones entre ambos países.

Perú tras una década de inestabilidad

Keiko Fujimori asumió la Presidencia tras una década marcada por la inestabilidad política. Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes y varios de ellos han enfrentado investigaciones judiciales, así como cuestionamientos por probidad y transparencia.

“La situación no es sencilla. En la última década, entre el 2016 y ahora 2026, han habido ocho presidentes, uno que duró incluso cinco días. La mayoría de ellos ha tenido problemas con la justicia, por temas de probidad, por temas de transparencia. Un expresidente se suicidó, muchos de ellos están hoy día en la cárcel, entonces es una situación muy, muy compleja”, señaló el exembajador de Chile en Perú y cientista político Juan Pablo Lira.

Fujimori ganó la elección por el 0,25%, en una votación con cerca de 27,5 millones de electores. Más de 2 millones de peruanos están habilitados para votar fuera del país. Lira detalló que esos votos fueron decisivos en el resultado.

A este escenario se suma el avance del crimen organizado y el narcotráfico. Perú es uno de los principales productores de cocaína del mundo y enfrenta la presencia de organizaciones con capacidad económica y armada.

Para Lira, la discusión política peruana hoy va más allá del respaldo o rechazo al fujimorismo: “La disputa viene siendo básicamente lo que tiene que ver con orden y con desorden. Con reglas del juego, no reglas del juego. Con legitimidad, con falta de legitimidad”.

Keiko Fujimori llega a la Presidencia después de cuatro candidaturas y con un Congreso bicameral, que incorpora un Senado con nuevas atribuciones. No tiene mayoría propia en el Parlamento y deberá negociar con otras fuerzas políticas para avanzar en sus iniciativas.

“Ojalá dure los cinco años que mandata la Constitución del Perú, pero tiene minoría en el Parlamento. Lo cual hace que tenga que negociar para poder obtener réditos políticos como los que ella está buscando”, puntualizó Lira.

La nueva presidenta es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú durante una década, cerró el Congreso en 1992 y concentró el poder en el Ejecutivo. Su gobierno terminó en medio de una crisis política y posteriormente fue condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Para la académica del Instituto de Estudios Internacionales Paz Milet, el nuevo escenario institucional puede abrir una posibilidad de mayor estabilidad política. “Me parece una señal muy importante que en este momento está asumiendo Keiko Fujimori después de un proceso electoral, con un resultado bastante estrecho, pero que a nivel parlamentario, a nivel de fuerzas políticas, garantiza una estabilidad en más largo plazo”, señaló.

UDI pide a Kast reactivar el Prosur

Ante la llegada de gobiernos de derecha en distintos países de la región, la UDI pidió al Presidente José Antonio Kast impulsar la reactivación del Foro para el Progreso de América del Sur, Prosur. La propuesta fue planteada por el presidente del partido, Guillermo Ramírez, y el diputado Cristóbal Martínez.

Los parlamentarios apuntaron a las coincidencias entre los gobiernos de la región en materias como seguridad, control fronterizo y economía. “La política exterior debe estar al servicio de los intereses permanentes de Chile y debemos aprovechar todas las oportunidades que contribuyan al desarrollo, la integración y el bienestar de nuestro país”, afirmaron Ramírez y Martínez.

En esa línea, sostuvieron que “hoy que existe una convergencia de visiones entre distintos gobiernos de la región, resulta fundamental recuperar espacios como el Prosur o trabajar en una nueva instancia de similares características, que permita enfrentar en conjunto los desafíos del continente y generar mayores oportunidades para cada uno de los países”.

Ramírez y Martínez también plantearon que Chile tiene una oportunidad para recuperar presencia regional y aseguraron que Kast “cuenta con el reconocimiento y las relaciones internacionales necesarias como para encabezar un nuevo proceso de integración entre los países que hoy comparten una visión común”.

Prosur fue creado en marzo de 2019 mediante la Declaración de Santiago, durante los gobiernos de Sebastián Piñera e Iván Duque. Surgió como una alternativa a Unasur y fue impulsado principalmente por gobiernos de centroderecha. La instancia buscaba facilitar la coordinación política y la cooperación entre los países sudamericanos. Con los cambios de gobierno en la región, el mecanismo perdió actividad.

Para Paz Milet, antes de avanzar en la reactivación de Prosur se debe considerar qué espacio ocuparía frente a los mecanismos de coordinación que ya existen. La analista internacional recordó que Prosur surgió tras la crisis de Unasur, en medio de una fuerte fragmentación entre los países sudamericanos y dificultades para definir la conducción del organismo.

Posteriormente, hubo nuevos intentos por recuperar espacios de coordinación regional. Uno de ellos fue el Consenso de Brasilia, suscrito en 2023 por los 12 países de América del Sur. El mecanismo busca mantener un diálogo regular entre los gobiernos y abordar materias como seguridad, migración, comercio, cambio climático, infraestructura, energía, salud y gestión de desastres.

“Mi duda es, ¿en qué se diferenciaría el Prosur, que se quiere relanzar ahora, con el consenso de Brasilia?”, cuestionó.

El Consenso de Brasilia no tiene sede permanente y busca evitar la duplicación de esfuerzos entre los distintos mecanismos de integración. Su agenda incluye, entre otras materias, el combate al crimen organizado, comercio e inversiones, migración, defensa y cooperación transfronteriza.

Kast participó durante la tarde en la ceremonia de juramentación e imposición de la banda presidencial de Keiko Fujimori y en un almuerzo oficial en el Palacio de Gobierno. Durante la tarde regresará a Chile y viajará a Copiapó, donde encabezará una mesa técnica por la emergencia que afecta a la Región de Atacama.