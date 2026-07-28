Radio Universidad de Chile transmite recorrido histórico-sonoro a través de las obras de Tryo Teatro Banda

El nuevo proyecto de Tryo Teatro Banda no es escénico sino que se inscribe en el mundo del audiometraje. Se trata de “Historia Juglar de Chile”, realización que cuenta la historia del país en verso desde la prehistoria hasta la Independencia, a partir de catorce obras de la compañía. Este proyecto considera canciones, música y textos de todas las puestas en escena. Los capítulos, de 50 minutos cada uno, se transmitirán por Radio Universidad de Chile los días sábados de agosto, a las 11 de la mañana.

“Es un regalo para los niños y las niñas de Chile, una creación que vamos a ofrecerles. La idea es que el material circule por las redes comunitarias, universitarias, redes sociales, plataformas musicales, que sea accesible y que la gente, de todas las edades, lo escuche de forma gratuita ”, dice Francisco Sánchez, director de la compañía.

Esta primera etapa de emisión, que parte el sábado 1 de agosto, se inicia con las obras “Kay Kay y Xeng Xeng Vilú”, “Capac Ñan, el Camino del Inca en Chile”, “Magallanes, a 500 años de la primera vuelta al mundo” y “Tragicomedia del Ande”.

El sábado siguiente, 8 de agosto, le toca el turno a “La Tirana”, “Pedro de Valdivia, la Gesta Inconclusa”, “La Araucana”, “Cautiverio Felis (sic)” y “Parlamento”.

Una semana después, el sábado 15, la serie continúa con “La Expulsón de los Jesuitas”, “Afrochileno”, “O’Higgins, un Hombre en Pedazos” y “Carrera”, su último estreno.

Las grabaciones se retransmitirán, en el mismo orden, los tres sábados siguientes: 22 y 29 de agosto y 5 de septiembre.

“Historia Juglar de Chile”, considera grabaciones realizadas en diferentes momentos de la compañía, desde 2005 hasta 2026, en los estudios del GAM, de Balmaceda Arte Joven y de Teatro Cinema. En las producciones participan todos los integrantes de Tryo Teatro Banda, y colaboraron invitados e invitadas como Catalina Saavedra, Daniel Alcaíno, Annie Murath y María Izquierdo, y muchos músicos y músicas invitadas.

La segunda etapa estará dedicada a los siglos XIX y XX. “Tenemos que incluir “Jemmy Button”, “Freire la Epopeya de las Provincias”-la obra que hicimos con el Teatro Regional del Bio Bio-, “Orélie el Rey sin Reino”, “Foster, el Observatorio del Cerro Tupahue”, “Conmemoración” y “El Invitado”. Creo que vamos a tener que crear escenas y música nuevas para completar la segunda parte, con obras nuestras que aún no existen pero que están en mente”, precisa Sánchez.

Este proyecto también obedece a un sueño de la compañía, que consiste en algún día realizar una maratón de todas las obras de Tryo Teatro Banda. El director precisa que “no hemos encontrado el espacio ni la logística para hacerlo, pero esta iniciativa es un acercamiento. Ver pasar toda la historia de Chile, desde la prehistoria hasta hoy, en vivo, a través de 25 obras de Tryo Teatro Banda, sería algo inédito en la historia del teatro ”.

Esta actividad es parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras – Convocatoria Compañías de Trayectoria de las Artes Escénicas 2024. Financiado por MINCAP.

Como parte de este lanzamiento, el domingo 2 de agosto, a las 12:00 horas, se realizará una actividad presencial en Viajeinmóvil (Pje. Adela 2151, Independencia, Santiago), donde la compañía compartirá el proceso creativo del proyecto, interpretará algunas de sus canciones en vivo y desarrollará una actividad de mediación artística para profundizar en los contenidos y el sentido de este nuevo material.