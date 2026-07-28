Sergio Jadue logra sobreseimiento en Chile por prescripción de delitos a más de una década de dejar el país

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, obtuvo un importante triunfo judicial en Chile luego de que el 13° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud de sobreseimiento presentada por su defensa en la causa que investigaba presuntos delitos de apropiación indebida y delitos tributarios.

La misma resolución benefició también a su excolaborador Mauricio Etcheverry, quien era investigado en el mismo procedimiento desarrollado por la Fiscalía Oriente.

Con esta decisión, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de Jadue por considerar que la acción penal se encontraba prescrita, poniendo fin a la causa que permanecía abierta en Chile contra el exdirigente deportivo.

La solicitud fue presentada por el abogado Marcelo Hadwa, cuya defensa argumentó que había transcurrido el plazo legal para perseguir penalmente los hechos investigados. Los alegatos se realizaron la semana pasada, en una audiencia en la que se discutió el futuro de la investigación que se seguía contra Jadue y que lo había llevado a declarar en octubre de 2015, poco antes de abandonar el país.

El Ministerio Público se opuso al cierre de la causa y sostuvo que la última actuación relevante había ocurrido en enero de 2017, cuando se gestionó ante Estados Unidos la solicitud de extradición del exdirigente radicado en ese país.

Sin embargo, el tribunal desestimó ese argumento y concluyó que la investigación permaneció paralizada durante más de diez años, circunstancia que hacía procedente la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo.

Jadue reside en Estados Unidos desde fines de 2015, luego de abandonar Chile en medio del escándalo conocido como FIFA Gate. Actualmente permanece en ese país a la espera de una resolución definitiva en la causa que enfrenta ante la justicia de Miami, donde está acusado por sobornos y corrupción relacionados con la investigación internacional que sacudió a la FIFA y a las federaciones de fútbol del continente.