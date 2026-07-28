Terremoto de magnitud 7,1 remeció el sur de Japón

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, según informó la Agencia Meteorológica de Japón, que emitió una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país.

Las autoridades indicaron que el epicentro se ubicó frente a la isla de Kyushu, con un hipocentro situado a una profundidad de 10 kilómetros, y detallaron que se registraron varios heridos, además de un fuerte apagón que dejó sin suministro eléctrico a unas 48.000 viviendas en la prefectura.

El terremoto, ocurrido a las 16.27 hora local, fue seguido por un segundo sismo de magnitud 6,1 en Kumamoto a las 17.08 horas, también a poca profundidad.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de las zonas costeras en la medida de lo posible y subrayaron que la intensidad del movimiento alcanzó el nivel 7, el máximo de la escala sísmica japonesa, en las localidades de Uki y Hikawa, mientras que en áreas circundantes llegó al grado 6, según informó la agencia Kyodo.

Por el momento, se descartaron problemas en la central nuclear de Sendai, en Kagoshima, así como en la de Genkai, en la prefectura de Saga, de acuerdo con la compañía eléctrica de Kyushu.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidió a los habitantes de las zonas afectadas “mantenerse alerta ante la posibilidad de que se produzcan más terremotos de magnitudes similares” y confirmó que el Gobierno se encontraba evaluando la situación y los posibles daños causados por los sismos.