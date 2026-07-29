Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de Julio de 2026


Abogado de Sergio Jadue: "Él no tiene pensado, en el corto plazo, volver a Chile"

Marcelo Hadwa se refirió a la interrogante sobre si el ex presidente de la ANFP regresará al país después de que se resolviera sobreseer definitvamente al calerano por la prescripción de los delitos que se le imputaban.

Marcelo Hadwa se refirió a la interrogante sobre si el ex presidente de la ANFP regresará al país después de que se resolviera sobreseer definitvamente al calerano por la prescripción de los delitos que se le imputaban.

DeportesJusticia

Este martes se dio a conocer que Sergio Jadue quedó absuelto de sus delitos en Chile, pues el 13° Juzgado de Garantía resolvió sobreseer definitivamente al ex presidente de la ANFP por la prescripción de la acción penal en su contra.

Al calerano, quien lleva más de diez años en Estados Unidos, se le imputaban los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos. Sin embargo, como el caso estaba frenado por más de una década, el tribunal consideró que correspondía la prescripción y el sobreseimiento.

Frente a este escenario surgió la interrogante sobre si volverá al país. Su abogado, Marcelo Hadwa, salió a aclarar. “Él no tiene pensado, en el corto plazo al menos, volver a Chile. Tiene su vida armada allá en Estados Unidos“, expresó en entrevista con radio Cooperativa.

Además, el jurista añadió que Jadueestá tranquilo porque la gente no sabe, no conoce lo que ha vivido durante estos últimos años“.

También, Hadwa comentó el sobreseimiento del calerano: “Estamos conformes, era lo que esperábamos. El tribunal, en definitiva, acogió la tesis de esta defensa. Seguimos con la convicción absoluta de que los hechos que se le imputaban no constituyen delito“.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Alcaldes de oposición proponen alternativa de compensación: plantean que los US$200 millones sean transferidos al FCM
post-title
Moreira (UDI) y proyecto contra venta de misotrol: "Tenemos que ponernos serios, no hacer polémicas innecesarias"
post-title
Propuesta republicana para privatizar Codelco abre nuevo flanco político al Gobierno
post-title
Gobierno anunció plan de inversiones para crear más de 246 mil empleos

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X