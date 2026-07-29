Alcaldes de oposición proponen alternativa de compensación: plantean que los US$200 millones sean transferidos al FCM

Un grupo de 16 alcaldes de oposición llegó este martes hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast, en la que expresan su rechazo al mecanismo de compensación contemplado en la megarreforma tributaria y plantean una alternativa basada en el Fondo Común Municipal (FCM).

La acción se produce luego de una serie de reuniones entre jefes comunales que cuestionan la fórmula propuesta por el Ejecutivo para compensar la exención de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años.

En una declaración pública, los alcaldes sostuvieron que el Gobierno incorporó la discusión sobre financiamiento municipal “dentro de una megarreforma tributaria que no era el espacio para resolverla” y advirtieron que la propuesta “en lugar de cerrar brechas, las profundiza”.

Los ediles argumentaron que las contribuciones financian más de la mitad del Fondo Común Municipal, principal mecanismo de redistribución entre municipios, pero que el sistema impulsado por La Moneda no destina la totalidad de los recursos al FCM, sino que utiliza una fórmula que, a su juicio, beneficia especialmente a las comunas con mayores ingresos propios.

“No creemos que la respuesta sea enfrentar a unas comunas con otras, sino que aspiramos a un sistema que permita fortalecer al conjunto de los gobiernos locales, acercándonos a los niveles de gasto de la OCDE y entregar más recursos allí donde existen mayores necesidades”, señalaron.

En la carta entregada al Mandatario los alcaldes manifestaron su rechazo a “una fórmula de compensación que profundiza la desigualdad territorial”. Según indicaron, el mecanismo propuesto tiene “un alto componente de regresividad y atenta contra el principio de justicia territorial que debe promover el Estado”.

Los jefes comunales añadieron que serán los vecinos de comunas con menores recursos quienes terminarán compensando la pérdida de ingresos generada por un beneficio tributario, que “se concentra mayoritariamente en las tres comunas de mayores ingresos del país”.

Como alternativa, los alcaldes propusieron que los US$200 millones comprometidos para la compensación sean transferidos íntegramente al Fondo Común Municipal. “No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM”, indicaron.

La propuesta busca, según explican, “emparejar la cancha” y focalizar los recursos públicos en las comunas con mayores necesidades. En un tercer punto de la misiva, los alcaldes instaron al Presidente José Antonio Kast a “ejercer su liderazgo y solucionar la problemática que afecta al municipalismo”.

En esa línea, plantearon que el Mandatario podría hacer uso de su facultad de veto, abandonar lo que calificaron como una lógica de “todo o nada” y abrir un espacio de diálogo con el mundo municipal y con sus equipos políticos y técnicos. El objetivo, señalaron, es avanzar hacia “una propuesta viable y justa que logre concitar un acuerdo del mundo municipal”.

Los alcaldes afirmaron que “el Estado tiene como deber corregir las enormes desigualdades de nuestro país, y no aumentarlas”, y sostuvieron que el Presidente tiene “una opción real y concreta de tomar una decisión que beneficie a la gran mayoría de vecinos y municipalidades de todo Chile, en lugar de destinar los recursos de todos los chilenos para beneficiar a una minoría que ya concentra una enorme cantidad de recursos”.