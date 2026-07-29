Bassa (FA) acusa "trampa" de la ultraderecha: "El objetivo no es privatizar Codelco, sino vender Nova Andina"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, abordó el debate sobre la privatización de Codelco que abrió el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella. El parlamentario acusó una “estrategia” encubierta para justificar la venta de activos y “desarmar” Nova Andina.

Bassa aseguró que en este caso se está utilizando la estrategia de “llenar de mierda el escenario”, que es empleada por la ultraderecha a nivel internacional para copar la agenda mediática y legislativa. “Es una trampa, esto no es honesto”, aseveró.

“¿Por qué se llama llenar de mierda el escenario? Porque junto con cuestiones relevantes, importantes, hay una serie de elementos que buscan, más bien, desviar la atención del medio, desviar la atención política hacia cuestiones que no van a prosperar como, por ejemplo, esta propuesta inhumana de ‘Escucha su corazón’, o esta otra de la privatización de Codelco”, explicó.

El parlamentario enfatizó que no se trata de una estrategia “casual” y agregó: “Yo he decidido no dejarme arrastrar por eso, y si vamos a hablar del cobre, a nosotros, como militantes de izquierda, que hemos heredado 100 años de la empresa de cobre estatal más grande del mundo, que ha sido el sueldo de Chile durante décadas, lo que nos interesa es fortalecer la capacidad productiva del Estado de Chile. No quisiera hablar de privatización, prefiero hablar de nacionalización del cobre”.

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Calificó esta estrategia como un “voladero de luces enorme, desproporcionado”, para “generar escándalo en la opinión pública, sobre todo en la oposición”. Sin embargo, aseveró que “el objetivo nunca fue privatizar Codelco, el objetivo es efectivamente generar condiciones políticas para justificar la venta de activos y para justificar la venta de Nova Andina”.

En línea con lo anterior, afirmó que como oposición “no podemos caer en ese juego de decirle a la ciudadanía vamos a defender Codelco y para defenderlo vamos a conceder un poquito (…) Si pisamos el palito que nos está poniendo esta extrema derecha sobre la mesa vamos a perder, aquí no hay que moverse ni un centímetro, ni un paso atrás, y si nos vamos a mover que sea en beneficio del interés nacional”.

El rol de la oposición

En cuanto a las condiciones de negociación que tiene la oposición en este momento, Bassa puso el ejemplo de la invariabilidad tributaria, que “atenta contra nuestros principios” dijo, y afirmó que “si tú entras a discutir con la extrema derecha cuán hedionda es la mierda que te ponen sobre la mesa, ya aceptaste que hay mierda sobre la mesa”.

“Y no solamente aceptaste que hay mierda sobre la mesa, sino que además pierdes la posibilidad de trabajar con tus propias bases políticas e ideológicas para ir fortaleciendo algo que se reclama mucho que la izquierda no tiene: su propio proyecto. Porque nosotros no estamos gobernando. Quienes tienen que asumir la responsabilidad de lo mal que le va a hacer al país esta megarreforma tributaria es la extrema derecha”, agregó.

Respecto a la articulación de la oposición, el parlamentario planteó que “hemos tenido una actividad política reactiva frente al Gobierno. Y eso es algo que nos viene pasando hace mucho tiempo en términos estratégicos, una capacidad más o menos efectiva de reaccionar, tratando de ponerle límites a lo que el Gobierno trata de hacer. Sin embargo, creo que no es suficiente con poner límites”.

Bassa agregó que la idea de privatizar Codelco sería “un punto de inflexión” para su sector. “Ni siquiera la dictadura lo privatizó. La dictadura le regaló todas las empresas a los amigos del dictador y no tocó Codelco”, dijo.

“Privatizar Codelco es una provocación (…) y a nosotros desde la oposición nos tiene que invitar a generar agenda política, proyectos de ley, proyectos de reforma constitucional que son necesarios, basados en nuestras ideas, aunque las perdamos, pero no más agenda política con las ideas ajenas, no más agenda política con las ideas del adversario. Ese es un error y yo estoy pensando no tanto en este periodo legislativo presidencial 2026-2030, porque las cartas ya están desplegadas, estoy pensando en el 2030”, afirmó Bassa.