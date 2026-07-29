Cátedra Amanda Labarca expresa su "alarma" por eventuales retrocesos en derechos reproductivos y equidad de género

La Cátedra de Género Amanda Labarca, espacio orientado desde la Universidad de Chile a la reflexión crítica sobre feminismos y perspectiva de género, emitió una declaración pública en la que manifestó su “alarma” ante las recientes iniciativas legislativas, discursos públicos y señales políticas que, a su juicio, constituyen “un abierto retroceso en los derechos de las mujeres”.

En el documento, fechado el 28 de julio de 2026, la instancia académica reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos reproductivos y de la equidad de género “desde la evidencia, el análisis, el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la igualdad, la profundización de la democracia y la justicia social”.

Uno de los principales focos de la declaración es el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón”, impulsado por sectores parlamentarios conservadores y que busca introducir modificaciones a la Ley 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

La Cátedra sostiene que la iniciativa pretende establecer “barreras coercitivas, clínicamente injustificadas y éticamente cuestionables” al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en situaciones de riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal y violación.

Asimismo, califica el proyecto como una forma de “violencia reproductiva” y de “violencia institucional de género”, argumentando que afecta la autonomía y la dignidad de mujeres y adolescentes en contextos de especial vulnerabilidad.

La declaración recuerda que, desde la promulgación de la ley en 2017, más de 5.325 mujeres y adolescentes han accedido a la interrupción voluntaria del embarazo bajo alguna de las tres causales establecidas por la legislación vigente.

La Cátedra Amanda Labarca también plantea que el avance en derechos reproductivos debe abordarse mediante una educación sexual integral, la prevención de abusos, el acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo la distribución gratuita de preservativos, y el fortalecimiento de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

En el texto, la instancia enfatiza además la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional, considerando factores como edad, territorio, ruralidad, discapacidad, situación socioeconómica, pertenencia a pueblos indígenas y condición migratoria para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

Otro de los puntos abordados es el vínculo que algunos sectores han establecido entre la baja natalidad y las políticas de interrupción del embarazo. La Cátedra rechaza esa relación y sostiene que “el cuerpo de mujeres, adolescentes y niñas no es un recurso demográfico del que se pueda disponer”.

Según el documento, las políticas destinadas a enfrentar la disminución de la natalidad deberían enfocarse en aspectos como la conciliación entre trabajo y familia, la seguridad económica, la formalidad laboral, el acceso a salud sexual y reproductiva y el desarrollo de políticas públicas de cuidado.

La declaración también expresa preocupación por lo que considera una falta de pronunciamiento de la ministra de la Mujer y Equidad de Género respecto de esta propuesta parlamentaria y de las medidas que impulsará para resguardar los derechos de mujeres, adolescentes y niñas.

Finalmente, el Comité Académico de la Cátedra Amanda Labarca, integrado por académicas y representantes de la sociedad civil, hizo un llamado a las autoridades a asumir una posición pública clara y de liderazgo decidido en la defensa de los avances alcanzados en materia de derechos de las mujeres y equidad de género, señalando que ello resulta fundamental para el debate público y para el fortalecimiento de una sociedad democrática.