Centro de Santiago celebra el Día de la Cazuela en restaurantes y locales tradicionales del casco histórico

Nacida de una tradición culinaria que distintas fuentes asocian al encuentro entre ingredientes y costumbres indígenas y españolas, la cazuela se ha consolidado como uno de los platos más representativos de la gastronomía chilena. Su vínculo con la cocina casera, el invierno y la memoria afectiva de las familias chilenas la ha convertido en una preparación profundamente arraigada en la cultura local.

En ese contexto, y en el marco del Día Nacional de la Cazuela, la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) invita a trabajadores, vecinos, visitantes y turistas a disfrutar esta preparación en pleno corazón de la capital. La fecha rinde homenaje a una receta tradicional que mantiene una base reconocible de caldo caliente, verduras de estación y carnes como vacuno o pollo, con variaciones según territorio y costumbre.

En esta celebración, ofrecerán cazuela los siguientes locales del centro de Santiago:

Fuente de Soda Marco Polo , Plaza de Armas de Santiago, al costado de la Catedral.

, Plaza de Armas de Santiago, al costado de la Catedral. Nuria Restaurant , Portal Fernández Concha 964.

, Portal Fernández Concha 964. Faisan D’or , Plaza de Armas 430.

, Plaza de Armas 430. La Piojera , Aillavilú 1030.

, Aillavilú 1030. Bar Restaurant La Chimenea , Príncipe de Gales 90.

, Príncipe de Gales 90. Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile , Pasaje Phillips 16, piso 2.

, Pasaje Phillips 16, piso 2. Bar La Unión Chica , Nueva York 11.

, Nueva York 11. Ciro’s Bar Restaurant, Bandera 220.

Bandera 220. Dos y Dos, Bandera 341.

Bandera 341. Restaurant Las Tejas , Paseo Bulnes 98.

, Paseo Bulnes 98. La Fuente Oficial, Paseo Bulnes 72.

La iniciativa busca relevar el valor de la gastronomía tradicional como motor de identidad, dinamización económica y atracción urbana para el Centro Histórico de Santiago. A través de esta convocatoria, TUCHS pone en valor el aporte de restaurantes, fuentes de soda y locales de larga trayectoria que forman parte de la memoria culinaria y comercial del centro.

“El Día de la Cazuela es una invitación a reencontrarnos con una de las preparaciones más queridas de la cocina chilena, pero también a volver a vivir el Centro Histórico de Santiago como un espacio activo, diverso y lleno de tradición. Para TUCHS, esta es una oportunidad de poner en valor a nuestros locales, impulsar el comercio y seguir fortaleciendo la identidad gastronómica del centro de la ciudad”, señaló Dafne Ulloa, gerente general de TUCHS.

La asociación destacó que esta celebración representa una invitación concreta a recorrer el casco histórico, apoyar al comercio gastronómico y vivir una experiencia auténticamente chilena en espacios que son parte del patrimonio urbano de Santiago.