Centro de Santiago celebra el Día de la Cazuela en restaurantes y locales tradicionales del casco histórico

Nacida de una tradición culinaria que distintas fuentes asocian al encuentro entre ingredientes y costumbres indígenas y españolas, la cazuela se ha consolidado como uno de los platos más representativos de la gastronomía chilena. Su vínculo con la cocina casera, el invierno y la memoria afectiva de las familias chilenas la ha convertido en una preparación profundamente arraigada en la cultura local.
En ese contexto, y en el marco del Día Nacional de la Cazuela, la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) invita a trabajadores, vecinos, visitantes y turistas a disfrutar esta preparación en pleno corazón de la capital. La fecha rinde homenaje a una receta tradicional que mantiene una base reconocible de caldo caliente, verduras de estación y carnes como vacuno o pollo, con variaciones según territorio y costumbre.
En esta celebración, ofrecerán cazuela los siguientes locales del centro de Santiago:
- Fuente de Soda Marco Polo, Plaza de Armas de Santiago, al costado de la Catedral.
- Nuria Restaurant, Portal Fernández Concha 964.
- Faisan D’or, Plaza de Armas 430.
- La Piojera, Aillavilú 1030.
- Bar Restaurant La Chimenea, Príncipe de Gales 90.
- Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, Pasaje Phillips 16, piso 2.
- Bar La Unión Chica, Nueva York 11.
- Ciro’s Bar Restaurant, Bandera 220.
- Dos y Dos, Bandera 341.
- Restaurant Las Tejas, Paseo Bulnes 98.
- La Fuente Oficial, Paseo Bulnes 72.
La iniciativa busca relevar el valor de la gastronomía tradicional como motor de identidad, dinamización económica y atracción urbana para el Centro Histórico de Santiago. A través de esta convocatoria, TUCHS pone en valor el aporte de restaurantes, fuentes de soda y locales de larga trayectoria que forman parte de la memoria culinaria y comercial del centro.
“El Día de la Cazuela es una invitación a reencontrarnos con una de las preparaciones más queridas de la cocina chilena, pero también a volver a vivir el Centro Histórico de Santiago como un espacio activo, diverso y lleno de tradición. Para TUCHS, esta es una oportunidad de poner en valor a nuestros locales, impulsar el comercio y seguir fortaleciendo la identidad gastronómica del centro de la ciudad”, señaló Dafne Ulloa, gerente general de TUCHS.
La asociación destacó que esta celebración representa una invitación concreta a recorrer el casco histórico, apoyar al comercio gastronómico y vivir una experiencia auténticamente chilena en espacios que son parte del patrimonio urbano de Santiago.