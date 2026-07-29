Diario y Radio Universidad Chile

Centro de Santiago celebra el Día de la Cazuela en restaurantes y locales tradicionales del casco histórico

La Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) invita a santiaguinos y visitantes a celebrar el 30 de julio con una ruta gastronómica dedicada a uno de los platos más emblemáticos de la cocina chilena.

La Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) invita a santiaguinos y visitantes a celebrar el 30 de julio con una ruta gastronómica dedicada a uno de los platos más emblemáticos de la cocina chilena.

Cultura

Nacida de una tradición culinaria que distintas fuentes asocian al encuentro entre ingredientes y costumbres indígenas y españolas, la cazuela se ha consolidado como uno de los platos más representativos de la gastronomía chilena. Su vínculo con la cocina casera, el invierno y la memoria afectiva de las familias chilenas la ha convertido en una preparación profundamente arraigada en la cultura local.

En ese contexto, y en el marco del Día Nacional de la Cazuela, la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) invita a trabajadores, vecinos, visitantes y turistas a disfrutar esta preparación en pleno corazón de la capital. La fecha rinde homenaje a una receta tradicional que mantiene una base reconocible de caldo caliente, verduras de estación y carnes como vacuno o pollo, con variaciones según territorio y costumbre.

En esta celebración, ofrecerán cazuela los siguientes locales del centro de Santiago:

  • Fuente de Soda Marco Polo, Plaza de Armas de Santiago, al costado de la Catedral.
  • Nuria Restaurant, Portal Fernández Concha 964.
  • Faisan D’or, Plaza de Armas 430.
  • La Piojera, Aillavilú 1030.
  • Bar Restaurant La Chimenea, Príncipe de Gales 90.
  • Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, Pasaje Phillips 16, piso 2.
  • Bar La Unión Chica, Nueva York 11.
  • Ciro’s Bar Restaurant, Bandera 220.
  • Dos y Dos, Bandera 341.
  • Restaurant Las Tejas, Paseo Bulnes 98.
  • La Fuente Oficial, Paseo Bulnes 72.

La iniciativa busca relevar el valor de la gastronomía tradicional como motor de identidad, dinamización económica y atracción urbana para el Centro Histórico de Santiago. A través de esta convocatoria, TUCHS pone en valor el aporte de restaurantes, fuentes de soda y locales de larga trayectoria que forman parte de la memoria culinaria y comercial del centro.

“El Día de la Cazuela es una invitación a reencontrarnos con una de las preparaciones más queridas de la cocina chilena, pero también a volver a vivir el Centro Histórico de Santiago como un espacio activo, diverso y lleno de tradición. Para TUCHS, esta es una oportunidad de poner en valor a nuestros locales, impulsar el comercio y seguir fortaleciendo la identidad gastronómica del centro de la ciudad”, señaló Dafne Ulloa, gerente general de TUCHS.

La asociación destacó que esta celebración representa una invitación concreta a recorrer el casco histórico, apoyar al comercio gastronómico y vivir una experiencia auténticamente chilena en espacios que son parte del patrimonio urbano de Santiago.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Historiador peruano Daniel Parodi: El principal desafío de Keiko Fujimori será “la propia inercia del fujimorismo”
post-title
Desde el lunes se entregará bono en Atacama y Coquimbo: Gobierno detalla ayudas por sistema frontal
post-title
Presidente Kast promete "reconstruir cada una de las infraestructuras que se destruyeron" por el sistema frontal
post-title
Alcaldes de oposición proponen alternativa de compensación: plantean que los US$200 millones sean transferidos al FCM

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X