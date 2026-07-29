Columpios al Suelo amplía su universo sonoro con "Noche Estrellada"

Tras presentar “Cama Fría” como el primer adelanto de su próximo disco, la banda chilena Columpios al Suelo lanzó “Noche Estrellada“, un nuevo sencillo que profundiza la propuesta sonora del grupo y anticipa el espíritu del sucesor de “Colores” (2022).

Con una duración de ocho minutos y medio, la canción desarrolla un recorrido marcado por la intensidad de guitarras, bajo y batería, en contraste con teclados atmosféricos y una interpretación vocal melancólica. El resultado es una composición que combina melodías de inspiración pop con extensos pasajes instrumentales, influenciada por referentes como Ira Kaplan, de Yo La Tengo, así como por las sonoridades de My Bloody Valentine y Sonic Youth.

Desde la banda describen el tema como “una de nuestras favoritas. Shoegaze de estadio, tiene una vocación hímnica que busca envolver al oyente mientras experimenta un viaje sonoro”. La letra aborda el duelo y la persistencia de los recuerdos tras una ausencia.

Según explica el grupo, la ciudad se convierte en “una espiral de recuerdos donde el cuerpo y la memoria se confunden”, mientras la imagen de una noche estrellada aparece como un refugio frente al dolor. Más que una canción sobre una ruptura, sostienen, se trata de un recorrido por el duelo, el deseo y la dificultad de desprenderse de aquello que ya no está.

Este nuevo lanzamiento también refleja la consolidación de la formación integrada por Juan Desordenado (voz y guitarra), Raúl Guzmán (batería) y Felipe Villarrubia (bajo), junto a las incorporaciones de Camilo Astorga en guitarra y Bárbara Ulloa en sintetizadores y coros, quienes amplían el espectro sonoro del proyecto.

El sencillo fue grabado en los estudios del Centro GAM, mezclado por Carlos Doerr en Sultan Estudio y masterizado por Francisco Holzmann. En tanto, la identidad visual de esta nueva etapa estuvo a cargo de la artista María Jesús Troncoso, integrante de Marina Gris, quien desarrolló la portada y el imaginario gráfico mediante una serie de pinturas al óleo.

Disponible desde el 24 de julio en plataformas de streaming y en el Bandcamp de Sello Fisura, “Noche Estrellada” reafirma la búsqueda de Columpios al Suelo por expandir su lenguaje musical, combinando melodías memorables con la distorsión característica de la banda y anticipando un álbum que recorrerá las distintas facetas de su propuesta artística.