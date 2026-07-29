Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de Julio de 2026


Corte ordena indemnizar a manifestante que sufrió daño neurológico en estallido

En fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia dictada por el Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago y acogió la acción de indemnización de perjuicios por daño moral.

En fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia dictada por el Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago y acogió la acción de indemnización de perjuicios por daño moral.

Derechos Humanos

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $60 millones por daño moral a un manifestante que resultó con daño neurológico al recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, disparada por Carabineros en medio de una protesta en Plaza Italia en el marco del estallido social, en diciembre de 2019.

En fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia dictada por el Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago y acogió la acción de indemnización de perjuicios por daño moral.

“Los hechos evidencian una falta de servicio atribuible a los agentes del Estado por acción, al efectuar disparos indiscriminados y desproporcionados, incumpliendo con las obligaciones normativas que regulan su actuar”, indica la resolución.

Asimismo, se argumenta que “el actuar indiscriminado y desproporcionado de los funcionarios, quienes dispararon hacia el cuerpo del demandante (a su cabeza) un proyectil lanza gases (bombas lacrimógenas) sin justificación legal, le provocó lesiones graves“.

“En consecuencia, se configura la falta de servicio al constatarse un desempeño fuera de los márgenes legales, esto es, un cumplimiento defectuoso de la función pública, generando un daño que obliga al Estado a su reparación, sin perjuicio de la acción de repetición que le asiste”, se añade.

El fallo señala que “del análisis de los antecedentes y de la valoración de la prueba, se concluye que existió una falta de servicio en el proceder de Carabineros, pues la institución no logró acreditar que su intervención se ajustara al uso legal, proporcional y necesario de la fuerza“.

“De los hechos establecidos, resulta que se desprende un evidente daño moral. La lesión sufrida ha dejado consecuencias físicas graves e irrecuperables al actor. Tal situación sin duda ha provocado, además, un daño emocional, un sufrimiento que acompañará al Sr. Gana el resto de la vida. Todo lo anterior debe ser reparado de forma integral”, se recalca.

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