CUT y CONFECH apuntan contra agenda laboral del Gobierno: “Disfraza de flexibilidad lo que en realidad es precarización”

La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) se reunió con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para compartir diagnósticos y construir una agenda común frente a la reforma laboral del Ejecutivo.

La instancia giró en torno a dos objetivos generales: aunar fuerzas frente a la precarización laboral disfrazada de flexibilidad y generar una articulación permanente a nivel nacional.

La primera, busca hacer frente a una agenda que, bajo la premisa de crear puestos de trabajo, precariza a los trabajadores del país y castiga duramente a la juventud chilena. Proyectos como la adaptabilidad de la jornada y el contrato por horas impactan directamente en sectores donde se concentra el primer empleo juvenil (turismo, comercio, hotelería y gastronomía).

En este marco, las organizaciones enfatizaron la necesidad de generar puentes de diálogo y presión hacia actores como el Partido de la Gente (PDG), un sector clave que de facto ha estado votando junto al oficialismo, para evitar el avance de normativas que vulneran los derechos laborales.

En cuanto a la articulación a nivel nacional, el objetivo es establecer una red continua entre estudiantes, trabajadores y todas las organizaciones que estén disponibles para levantar expresiones locales de trabajo conjunto en cada región del país. La finalidad es elaborar planificaciones conjuntas y sostenidas, como foros abiertos y campañas informativas, en pro de defender los derechos del pueblo de Chile y pasar a la ofensiva, en lugar de estar respondiendo únicamente a la coyuntura legislativa.

Santiago Pimentel, presidente de la FEUAH y vocero CONFECH señaló que: “Tuvimos una reunión sumamente fructífera en la Central Unitaria de Trabajadores para coordinar el trabajo entre el movimiento estudiantil y las y los trabajadores sindicalizados”.

“Entendemos que la única forma de hacer frente a la ofensiva del Gobierno contra los derechos sociales de estudiantes, trabajadores y pobladores es articulando acciones en conjunto. Hoy vemos un intento claro de generar retrocesos en nuestros derechos a través de la agenda legislativa; por eso, el eje central de este encuentro es responder con una agenda común que defienda nuestras conquistas y le ponga un freno al avance de estas reformas”, complementó.

Por su parte, Laura Mlynarz, presidenta de la FECH y vocera CONFECH comentó que “como estudiantes y trabajadores, no podemos permitir que el Gobierno disfrace de flexibilidad lo que en realidad es precarización”.

“Los proyectos de adaptabilidad y el contrato por horas golpean directamente a la juventud, imponiendo jornadas inciertas que hacen imposible compatibilizar nuestros estudios con el trabajo, y generando una angustiante incertidumbre en nuestros ingresos”, concluyó la dirigenta.