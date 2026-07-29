Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de Julio de 2026


Desde el lunes se entregará bono en Atacama y Coquimbo: Gobierno detalla ayudas por sistema frontal

Junto al bono de recuperación, las autoridades activaron subsidios para pequeñas empresas y beneficios tributarios para donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción. "Los recursos para emergencia y reconstrucción van a estar", aseguró Quiroz.

Junto al bono de recuperación, las autoridades activaron subsidios para pequeñas empresas y beneficios tributarios para donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción. "Los recursos para emergencia y reconstrucción van a estar", aseguró Quiroz.

Nacional

El Presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciaron un paquete de medidas en apoyo a las familias afectadas por los sistemas frontales en la Región de Atacama. Esta serie de ayudas incluye, por ejemplo, un bono de recuperación de hasta $1 millón 500 mil en caso de afectación muy alta en hogares

“A través del Ministerio de Interior se dispusieron los recursos para el bono de recuperación inmediato, monto libre de disposición a ser entregado a las familias de entre $375.000 y $1.500.000, dependiendo del nivel de afectación de cada uno de los hogares”, explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. 

Este beneficio económico es de pago único y está destinado a apoyar la recuperación de las condiciones de habitabilidad y/o la reposición de enseres de los hogares afectados por la catástrofe. Contempla cuatro tramos dependiendo el nivel de afectación de las viviendas informado en la ficha FIBE: 

  • $375.000, afectación baja 
  • $750.000, afectación media 
  • $1.125.000 afectación alta 
  • $1.500.000 afectación muy alta 

A la fecha, se han entregado bonos en Penco, Región del Biobío. Desde este viernes se entregarán en Corral, Región de Los Ríos, así como en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Desde el próximo lunes, se hará lo mismo en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anuncia medidas de apoyo para las familias afectadas por el sistema frontal. Foto: Prensa Presidencia.

“Quisiera señalar que desde las responsabilidades que me corresponden como ministro de Hacienda, que los recursos para emergencia y los recursos para reconstrucción van a estar, quiero decir inequívocamente y que se escuche claro: van a estar”, enfatizó el jefe de la billetera fiscal. 

La autoridad detalló otras medidas que se han adoptado a raíz de la emergencia: “Se tomaron las decisiones inmediatas para poder otorgar beneficios tributarios a quienes concurran con donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción”. 

También se activó, desde Sercotec y Corfo, “un subsidio de restitución de bienes materiales para las pequeñas empresas por hasta $10 millones, previo catastro la ficha de emergencia de esas empresas”. 

“En la medida que continúen habiendo necesidades inmediatas, se continuarán haciendo los ajustes y flexibilizaciones presupuestarias para ir supliendo estas necesidades y así terminar, una vez que pasen estos fenómenos, con las soluciones más urgentes abordadas”, agregó la autoridad.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Historiador peruano Daniel Parodi: El principal desafío de Keiko Fujimori será “la propia inercia del fujimorismo”
post-title
Desde el lunes se entregará bono en Atacama y Coquimbo: Gobierno detalla ayudas por sistema frontal
post-title
Presidente Kast promete "reconstruir cada una de las infraestructuras que se destruyeron" por el sistema frontal
post-title
Alcaldes de oposición proponen alternativa de compensación: plantean que los US$200 millones sean transferidos al FCM

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X