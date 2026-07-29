Desde el lunes se entregará bono en Atacama y Coquimbo: Gobierno detalla ayudas por sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciaron un paquete de medidas en apoyo a las familias afectadas por los sistemas frontales en la Región de Atacama. Esta serie de ayudas incluye, por ejemplo, un bono de recuperación de hasta $1 millón 500 mil en caso de afectación muy alta en hogares.

“A través del Ministerio de Interior se dispusieron los recursos para el bono de recuperación inmediato, monto libre de disposición a ser entregado a las familias de entre $375.000 y $1.500.000, dependiendo del nivel de afectación de cada uno de los hogares”, explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Este beneficio económico es de pago único y está destinado a apoyar la recuperación de las condiciones de habitabilidad y/o la reposición de enseres de los hogares afectados por la catástrofe. Contempla cuatro tramos dependiendo el nivel de afectación de las viviendas informado en la ficha FIBE:

$375.000, afectación baja

$750.000, afectación media

$1.125.000 afectación alta

$1.500.000 afectación muy alta

A la fecha, se han entregado bonos en Penco, Región del Biobío. Desde este viernes se entregarán en Corral, Región de Los Ríos, así como en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Desde el próximo lunes, se hará lo mismo en las regiones de Atacama y Coquimbo.

“Quisiera señalar que desde las responsabilidades que me corresponden como ministro de Hacienda, que los recursos para emergencia y los recursos para reconstrucción van a estar, quiero decir inequívocamente y que se escuche claro: van a estar”, enfatizó el jefe de la billetera fiscal.

La autoridad detalló otras medidas que se han adoptado a raíz de la emergencia: “Se tomaron las decisiones inmediatas para poder otorgar beneficios tributarios a quienes concurran con donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción”.

También se activó, desde Sercotec y Corfo, “un subsidio de restitución de bienes materiales para las pequeñas empresas por hasta $10 millones, previo catastro la ficha de emergencia de esas empresas”.

“En la medida que continúen habiendo necesidades inmediatas, se continuarán haciendo los ajustes y flexibilizaciones presupuestarias para ir supliendo estas necesidades y así terminar, una vez que pasen estos fenómenos, con las soluciones más urgentes abordadas”, agregó la autoridad.