“La violación no es política de natalidad”: convocan a movilización nacional contra proyecto “Escucha su corazón”

Más de 50 organizaciones sociales convocan a una movilización nacional para este viernes 31 de julio contra el proyecto “Escucha su corazón”, que obliga al personal médico a exigir que niñas y mujeres que interrumpan su embarazo bajo alguna de las tres causales escuchen los latidos fetales antes de acceder al procedimiento.

Recordemos que las tres únicas causales permitidas legalmente en Chile son: inviabilidad fetal, embarazo producto de una violación y riesgo de vida de la madre. “Escucha mi decisión” y “La violación no es política de natalidad” son las consignas que levantaron en redes sociales distintas agrupaciones contra el proyecto del diputado del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticochea.

Desde la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) rechazaron el proyecto y enfatizaron en que se trata de “una medida que no amplía derechos ni mejora la atención: solo impone más obstáculos, presión y revictimización en un momento de extrema vulnerabilidad”.

Laura Manzi, vocera de la CF8M, detalló que para “este viernes hemos convocado junto a más de 50 organizaciones feministas de todo el país a levantar nuestra voz contra un proyecto que pretende castigar y desconocer la voluntad de mujeres, niñas y de quienes gestan al momento de acceder al aborto en tres causales”.

“Este es parte de la agenda de un gobierno que acaba de aprobar una megarreforma hecha a la medida de las grandes empresas del país y que busca extender sin pudor las jornadas laborales. Su política antifamilias trabajadoras y antiderechos es ante todo parte de un mismo proyecto de miseria”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado “a salir a las calles para que enfrentemos juntas esta agenda de retrocesos que busca someternos, sabiendo que no será el Congreso el que frene esta abierta ofensiva en contra de nuestros derechos”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Miles, Javiera Canales, instó a mantenerse en alerta y sostuvo que el proyecto “es el inicio de una agenda de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos”, por lo que llamó a “vigilar los presupuestos que sostienen estos derechos y organizarnos en nuestras comunidades para que ninguna conquista sea revertida”.

En Santiago, la manifestación es este viernes a las 18:00 horas en Metro Baquedano, donde la CF8M convocó a un “pañuelazo” bajo la consigna “Escucha mi decisión”. También hay llamados a manifestarse en ciudades como Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. A nivel nacional ya se registran más de 18 convocatorias.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la Coordinadora Feminista 8M, La Morada, Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Red Mujeres Mapuches, Observadoras Ley Aborto, Organizando Trans Diversidades, Confedeprus, Corporación Humanas, Corporación Miles, FECH, FEUSACH, entre otras.