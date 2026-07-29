Moreira (UDI) y proyecto contra venta de misotrol: "Tenemos que ponernos serios, no hacer polémicas innecesarias"

El senador Iván Moreira (UDI) se refirió este martes al proyecto que busca crear un delito para sancionar con penas de cárcel a quienes vendan o distribuyan ilegalmente medicamentos abortivos —como el misotrol—, iniciativa que prepara el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero.

El parlamentario fue claro en su postura respecto al aborto. “Los que estamos a favor de la vida estamos en contra del aborto libre, por lo que también estamos por sancionar a quienes venden medicamentos abortivos”, afirmó.

Sin embargo, Moreira expresó sus dudas sobre la necesidad de esta nueva figura legal. Recordó que la semana pasada el Senado ya aprobó un proyecto para aumentar las sanciones al comercio ilegal de medicamentos en general. “No estoy convencido de que sea necesario un delito autónomo solo para este producto”, declaró.

El senador instó a la prudencia en el tratamiento de un tema que calificó como especialmente sensible. “Llamo a la precaución en un tema tan delicado como es el aborto”, dijo.

“Si la idea es la defensa de la vida, sería mejor un esfuerzo conjunto y no proyectos aislados aun cuando tengan la mejor intención”, agregó.

Asimismo, cuestionó el enfoque del debate legislativo. “Tenemos que ponernos serios, no hacer de estos temas polémicas innecesarias”, aseveró, y advirtió que este tipo de iniciativas “pueden ser medidas peligrosas y generar un debate innecesario cuando el país tiene también otras prioridades importantes”.

El parlamentario reconoció que existe una agenda valórica que se respeta, pero insistió en avanzar con mesura: “En este caso, por favor, piano piano”.

El proyecto presentado por el diputado Romero establece penas de presidio menor en su grado mínimo para quienes comercialicen o faciliten medicamentos abortivos de manera ilegal, con un agravante si la venta se realiza a través de plataformas digitales o redes sociales. La iniciativa no modifica los usos médicos autorizados del misoprostol ni la legislación vigente sobre interrupción del embarazo en tres causales.