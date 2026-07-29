Presidente Kast promete "reconstruir cada una de las infraestructuras que se destruyeron" por el sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast viajó al norte del país para evaluar el avance de las acciones desplegadas por el Estado, tras los sistemas frontales que han azotado con especial fuerza a las regiones de Atacama y Coquimbo.

A la vuelta de su viaje por Perú el Mandatario encabezó una mesa técnica en la Región de Atacama, donde continúa el Estado de Catástrofe en la provincia del Huasco. En dicha región se registran 501 personas damnificadas, 81 personas albergadas, 256 personas aisladas, dos personas fallecidas.

A la espera del balance que realizará en las próximas horas en Vallenar, el Presidente Kast conversó con medios locales e hizo énfasis en que el contexto de emergencia continúa. “Esto no ha terminado (…) y va a seguir afectando a las 10 regiones que han sido tocadas por este frente de mal tiempo, va a estar con distinta intensidad, pero no podemos bajar las alertas”, subrayó.

Reiteró que las recomendaciones son no internarse en la precordillera, no acercarse al borde costero, mejorar las condiciones de las viviendas dentro de lo posible y con ayuda de las autoridades. Además, llamó a estar atentos al levantamiento de la ficha FIBE.

El Jefe de Estado aseguró que están en proceso de evaluación respecto a la destrucción en términos de conectividad: “Tenemos caminos que todavía falta bastante por reparar”, expuso.

En cuanto a la conexión de agua potable destacó que “se pudo conectar el agua potable de aguas Atacama a Freirina y a Huasco”. Asimismo, adelantó que habrá “una buena noticia en lo que será la cuenta del agua en el próximo mes”, mientras que sobre la energía eléctrica afirmó que “quedan solo muy poquitas personas afectadas”.

El Mandatario se refirió también a la afectación de la producción agrícola de la región. “Hay toda una afectación en el tema agrícola, donde se decretó la emergencia agrícola, también hay una situación compleja en las caletas pesqueras, donde al menos ayer la contabilidad era alrededor de 16 embarcaciones con destrucción total”, dijo.

“Vamos a estar ahí, y el compromiso nuestro fue que la reconstrucción se va a iniciar tan pronto sea posible. Vamos a reconstruir cada una de las infraestructuras que se destruyeron”, aseguró.