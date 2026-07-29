Tras reunión con Trump: Netanyahu asegura que fue "una de las mejores conversaciones" que han tenido

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión calificada como “positiva” por ambas partes y que les permitió reafirmar su rechazo a que Irán se dote de armas nucleares. No obstante, la prensa israelí estimó que la conversación dejó al descubierto que Israel, para Estados Unidos, es un interlocutor secundario en el conflicto en Medio Oriente.

Se trató del primer encuentro entre ambos desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. En un video difundido por el propio Netanyahu, el primer ministro israelí aseguró que fue “una de las mejores conversaciones que he tenido con el presidente de Estados Unidos” y que ambos se ratificaron en su objetivo común: “asegurarse de que Irán no obtiene armas nucleares”.

“Fue una reunión extremadamente positiva”, había dicho antes una fuente cercana a Netanyahu. La reunión fue “positiva y productiva”, detalló por su parte la Casa Blanca.

Antes de que el primer ministro israelí viajara a Washington, el gabinete de seguridad israelí había aprobado el marco jurídico que permite el despliegue de una fuerza internacional de estabilización (ISF) en Gaza, una decisión presentada como un gesto hacia Washington.

Sin embargo, la cita a puerta cerrada, que duró alrededor de hora y media y tras la cual los participantes no tuvieron ningún intercambio con la prensa, no disipó la impresión de discrepancias entre ellos.

La prensa israelí destacó el creciente aislamiento de Benjamín Netanyahu frente a una administración estadounidense que impone más su ritmo y sus prioridades. Un editorialista del diario israelí de oposición Haaretz, estimó que Israel, aunque aún puede tener cierta influencia en el conflicto en Medio Oriente, ahora se encuentra “en el asiento trasero”.