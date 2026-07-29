Universidad de Chile suma siete medallas y brilla en los FISU America Games Lima 2026

La delegación de la Universidad de Chile completó destacadas jornadas en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026, competencia en la que, hasta la jornada del lunes, acumulaba siete medallas: dos de plata y cinco de bronce.

Las preseas fueron obtenidas en natación, taekwondo, judo y balonmano, disciplinas en las que las y los integrantes de la delegación de la Casa de Bello lograron subir al podio frente a deportistas universitarios de distintos países del continente.

Tres medallas en la piscina

La selección de natación tuvo una sobresaliente actuación en la piscina de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), donde la estudiante de Derecho Fernanda Reyes obtuvo la medalla de bronce en los 50 metros pecho.

La nadadora finalizó la prueba en 32,93 segundos, detrás de las estadounidenses Emily Lungren, ganadora del oro, y Erin Palmer, quien obtuvo la plata.

“Estoy muy contenta con este logro, la medalla de bronce en los 50 metros pecho. La verdad es que es un objetivo que me había puesto, así que muy contenta, y además es mi prueba favorita. Feliz de volver con una medallita para la U”, afirmó Reyes tras la competencia.

La estudiante también integró, junto con Trinidad Ardiles, de la carrera de Medicina, los equipos nacionales que compitieron en los relevos mixtos.

En el relevo 4×100 metros libre mixto, ambas deportistas participaron junto con Elías Ardiles y Patricio Bobadilla, obteniendo la medalla de bronce. En tanto, el equipo conformado por Fernanda Reyes, Trinidad Ardiles, Elías Ardiles y Tomás Isla alcanzó la medalla de plata en el relevo 4×100 metros combinado mixto.

Taekwondo aportó una plata y un bronce

Los representantes de taekwondo de la U. de Chile también tuvieron una positiva participación, con dos nuevas medallas para la delegación.

Gastón Vásquez, estudiante de Arquitectura, comenzó su participación con un triunfo sobre el estadounidense David Nara, resultado que le permitió avanzar a la final. En la definición por el oro, enfrentó al brasileño Saimon Melo y obtuvo la medalla de plata.

“Muy contento con el logro obtenido, no satisfecho, habíamos prometido anteriormente una medalla de oro. Llegamos a la instancia de poder combatir por ese oro y es un combate muy apretado con Brasil, terminamos quedándonos con la medalla de plata”, señaló Gastón Vásquez tras la competencia.

Por su parte, Alexander Vargas, estudiante de Pedagogía en Educación Media en Matemática y Física, consiguió una de las preseas de bronce de la categoría de menos de 87 kilogramos, luego de caer en semifinales ante el peruano Sebastián Castro.

Vásquez también destacó la experiencia deportiva y humana vivida durante el torneo. “Todo lo que fue el viaje de Lima fue una muy grata experiencia, tanto la gente que nos recibió en la vía panamericana, y también los compañeros con los que tuve la oportunidad de compartir en el viaje. Fue fue muy bonito todo, muy bueno poder compartir y también representar a la Universidad en esta ocasión”, concluyó.

Judo y balonmano se sumaron al podio

Durante la jornada del lunes, la delegación universitaria agregó otras dos medallas de bronce.

En judo, Sebastián Fuentes, estudiante del Plan Común de Ingeniería y Ciencias, alcanzó el tercer lugar de la categoría de menos de 66 kilogramos, luego de imponerse en el repechaje.

La entrenadora Judith Jaque destacó el desempeño y compromiso de los integrantes del equipo, así como su participación como la única mujer que ejerció como técnica de judo durante el certamen.

“Muy contenta porque obtuvimos un buen resultado, los alumnos estuvieron excelente, compitiendo con mucho corazón y muy orgullosa de haber sido la única mujer técnico en el certamen es judo. Yo feliz de representar mi género y seguir adelante porque somos pocas. Ojalá hayan más después de esto”, manifestó.

La segunda presea de la jornada fue conseguida por el equipo de balonmano de la U. de Chile, que venció por 35-30 a Argentina en la definición por el tercer lugar.

En un encuentro disputado, el conjunto azul logró controlar el ritmo del partido y mantener la ventaja para asegurar la medalla de bronce.

“El torneo fue duro, estamos felices por el tercer lugar y creo que nos llevamos mucha experiencia y aprendizaje, tanto a nivel individual como colectivo, para poder enfrentar lo que vendría siendo la segunda parte del Fenaude y de cara a lo que vendría siendo el nacional universitario”, señaló Vicente Galdames, estudiante de Derecho y capitán del equipo.

El deportista también agradeció el respaldo recibido durante la competencia. “Muchas gracias a todos los que nos apoyaron esta semana, y vamos la U. de Chile. Agradezco a todo el mundo que nos estuvo apoyando durante esta semana de competencia”, agregó.

Básquetbol finalizó en el cuarto lugar

La selección de básquetbol también disputó la definición por la medalla de bronce, enfrentando a Argentina en el Polideportivo de Villa El Salvador.

El equipo de la U. de Chile comenzó el encuentro dominando el juego y el marcador. Sin embargo, el conjunto trasandino mejoró su defensa y efectividad ofensiva durante el desarrollo del partido, imponiéndose por 64-57.

Con este resultado, la selección universitaria finalizó en el cuarto lugar de la competencia.

“Fue un partido bien planteado por nosotros, hicimos lo que estaba en nuestro control para poder sacarlo adelante y creemos que jugamos buen básquet, pero la derrota pasó más por el mal arbitraje y un par de malas decisiones ofensivas a lo largo del partido que nos pasó la cuenta al final”, comentó Alonso Soto, estudiante de Kinesiología y capitán del equipo.

Participación en futsal

En futsal, Jaime Ortiz, estudiante de Ingeniería Civil Mecánica y seleccionado de la U. de Chile, participó como refuerzo del equipo de la Universidad de Antofagasta, que cayó por 6-4 frente a Brasil.

La participación de la Universidad de Chile en la competencia continental continúa con representantes de la Casa de Bello en distintas disciplinas.