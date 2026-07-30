Canciller Pérez Mackenna: "Pueden haber muchas opiniones, pero las negociaciones las lleva Cancillería"

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a las negociaciones con Estados Unidos respecto de la imposición de aranceles de 12,5% a Chile, luego de que el representante de la Casa Blanca en nuestro país, Brandon Judd, criticara que ministros que “no tienen nada que ver” con las conversaciones realizarán declaraciones públicas sobre la materia.

“Parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”, declaró el ministro de Defensa, Fernando Barros, en conversación con Radio Infinita sobre los aranceles. Mientras que el titular de Agricultura, Jaime Campos, calificó —en diálogo con Bio Bío— de “pésima” y “lamentable” la noticia, además de acusar que “violenta el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito”.

Ante los dichos de los secretarios de Estado, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sostuvo que: “No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas“.

Requerido sobre el tema, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó profundizar en “declaraciones específicas” y puso el foco en el proceso de negociación que mantienen ambos países. “Lo importante es que todos queremos exactamente lo mismo, que es el mejor interés para Chile”, afirmó.

“Hemos abierto una instancia de negociación que está en curso. Según tengo entendido, el embajador ha reconocido que estamos trabajando en esto. Y lo importante es concentrarnos en lo que importa, que es conseguir las mejores condiciones”, agregó.

Pérez Mackenna recordó que existe un plazo acotado para avanzar en las tratativas. “Tenemos una negociación que tiene que terminar de aquí a fines de agosto, donde viene la gente del USTR (Departamento de Comercio de EE.UU.) a Chile”, indicó.

En ese sentido, el representante de la diplomacia chilena detalló que el trabajo que se está realizando es minucioso y técnico: “Estamos trabajando línea por línea, producto por producto, para conseguir efectivamente ampliar lo que ya hemos conseguido”.

El canciller destacó que el proceso de negociación fue posible “gracias a la visita que hicimos a Washington hace una semana atrás, donde de hecho el embajador (Judd) estuvo presente y fue cooperativo en esto. Y estamos concentrando en eso. Queremos conseguir las mejores condiciones”.

En esa línea, Pérez Mackenna defendió el rol de la cancillería como líder de las tratativas y respaldó al equipo que las representa: “Aquí pueden haber muchas opiniones, pero las negociaciones las lleva la cancillería. Y nosotros estamos muy ordenados y tenemos un equipo estupendo, con gran experiencia de décadas en negociando tratados de libre comercio, que ha estado sentado en la mesa”.