Diputado Romero (PRep) por debates "identitarios": “Tenemos el legítimo derecho y el deber de plantear estos temas”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Republicano, Agustín Romero, se refirió a los debates que han generado diferencias en las derechas, como el proyecto que busca sancionar penalmente la venta de misotrol o la privatización de Codelco.

El parlamentario aseguró el Partido Republicano ha cuestionado ciertas materias que se daban por hecho. Por ejemplo, señaló, la megarreforma, que propone la rebaja de impuestos. “Eso no significa, en todo caso, que esos temas son los que tienen que ocupar una agenda de gestión que tiene que tener un gobierno (…) hoy día hay que enfrentar las emergencias que están ocurriendo fundamentalmente en el norte y eso implica, obviamente, la concentración en esos objetivos, pero lo otro también es la acción política que tenemos como partido y que no podemos dejarla de lado“, señaló.

En cuanto a la aspiración de la colectividad de que el Ejecutivo recoja las propuestas planteadas por parlamentarios, como el proyecto “Escucha su corazón” o la iniciativa que establece penas para quienes comercialicen medicamentos abortivos, Romero afirmó: “Los gobiernos van tomando ciertos temas de acuerdo al pulso que va teniendo la opinión pública”.

“Es importante ir tratando de generar estos debates en la sociedad porque en el colectivo se va dando este ambiente necesario para hacer los cambios que a uno le parece que son relevantes”, agregó.

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El republicano cuestionó tanto la compra venta ilegal de misotrol como la situación económica actual de Codelco y aseguró que: “Son cuestiones que tenemos que plantearnos, discutir y naturalmente el ejercicio democrático establece que habrá un camino que se tendrá que tomar, pero lo que no puede ser posible es que no nos cuestionemos nada de lo que está pasando”.

“Creo que no podemos mirar para el lado con situaciones que para muchos son abusivas”, dijo Romero en relación a la situación financiera de la minera estatal.

Respecto al debate sobre medicamentos como el misotrol, el diputado relevó la necesidad de discutir esta materia tal como se han discutido otras. “A mí me tocó la legislatura pasada estar en la tramitación del aborto libre. Bueno, yo estoy absolutamente en contra, pero es un debate democrático que tengo que dar, tengo que participar de él y así funcionan las reglas de la democracia”, señaló.

El diputado Republicano aseguró tener claro “que hoy día hay urgencias sociales que el Gobierno debe atender”, como la agenda laboral y de seguridad, por ejemplo.

“El Gobierno tiene que dirigirse fuerte a sacar adelante esas urgencias de los chilenos, pero también nosotros tenemos el legítimo derecho, además del deber, de plantear estos temas (…). También para ir modelando o ir dirigiendo ciertas políticas públicas”, aseveró.