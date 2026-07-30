Gobierno inicia normalización de relaciones bilaterales con Venezuela: "Nos permitirá avanzar en tremendos desafíos" 

Desde el Palacio de La Moneda, el canciller Francisco Pérez Mackenna y el Presidente José Antonio Kast anunciaron el inicio de “una hoja de ruta para la normalización progresiva” de las relaciones bilaterales con Venezuela.

El canciller Pérez Mackenna sostuvo que a partir del 11 de marzo y por “encargo del Presidente Kast” un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores inició conversaciones para la normalización del vínculo diplomático con el país petrolero.

“Hemos llegado a un acuerdo para restablecer las relaciones consulares con Venezuela. Esta es una buena noticia para ambos países porque permitirá que los 700 mil venezolanos que se encuentran en Chile podrán empezar a recibir la asistencia consular, lo mismo para los cerca de 25 mil chilenos que viven en ese país”, declaró el secretario de Estado.

El jefe de la diplomacia chilena destacó que “este es un paso trascendente porque marca el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de nuestras relaciones bilaterales”. “Este proceso se fundamenta en un diálogo constructivo bajo los principios de respeto mutuo y reciprocidad, siempre en el absoluto apego a las normas del derecho internacional”, señaló.

Además, reconoció la labor del equipo de Cancillería “que junto a sus pares de Venezuela trabajaron para sacar adelante este acuerdo”.

Por su parte, el Presidente José Antonio Kast valoró el trabajo del “ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela”.

“Quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”, manifestó el Mandatario.

Asimismo, el Jefe de Estado sostuvo que “a partir de hoy Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente”. “Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico. Hoy es un buen día para Chile y es un buen día para Venezuela”, cerró.

Según el comunicado de prensa emitido por la Cancillería chilena, la iniciativa de “conjunta se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Chile y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”.