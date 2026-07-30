Gobierno refuerza medidas preventivas en Ñuble y Biobío ante la llegada de un nuevo sistema frontal

Ante el ingreso de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país desde este jueves 30 de julio, el Gobierno intensificó las medidas preventivas en las regiones de Ñuble y Biobío, donde persiste la preocupación por las consecuencias acumuladas de los temporales registrados durante julio.

La Delegación Presidencial Regional de Ñuble encabezó un nuevo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) junto a autoridades nacionales y regionales, instancia en la que se coordinaron las acciones preventivas y se revisó el estado de las emergencias provocadas por las recientes nubes convectivas con características tornádicas que afectaron a varias comunas de la región.

El delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda, informó que el Ejecutivo mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, considerando que los pronósticos anticipan precipitaciones moderadas a intensas y fuertes vientos para los próximos días. “Estamos revisando minuto a minuto los cauces de los ríos y contamos con 58 albergues habilitados en la región, de los cuales dos mantienen personas acogidas en las comunas de Ñiquén y San Carlos“, señaló la autoridad.

#SENAPREDPreviene #InviernoPreparado ¿Estás preparado para las 🌧️ #Precipitaciones que se esperan para la zona centro y sur del país? Revisa los puntos críticos cercanos a tu hogar para que evites situaciones de riesgo. Además, te entregamos #Recomendaciones que debes considerar.… pic.twitter.com/TpGNIW3Hpn — SENAPRED (@Senapred) July 30, 2026

Sepúlveda explicó que las medidas fueron reforzadas tras una mesa técnica realizada el día anterior y un nuevo COGRID efectuado este miércoles, e hizo un llamado a la población a privilegiar el autocuidado, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

La autoridad detalló que actualmente existen mil 156 personas afectadas por distintas situaciones derivadas del sistema frontal, entre ellas anegamientos de viviendas, calles y colapsos de fosas sépticas. No obstante, destacó que no existen personas aisladas ni Servicios Sanitarios Rurales afectados, mientras que los problemas de conectividad vial están siendo abordados por equipos del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección de Vialidad.

Entre las situaciones más complejas mencionó el sector de Oro Verde, donde personas debieron ser rescatadas por el GOPE de Carabineros, además de viviendas anegadas en el sector de avenida Panificadores, en la ciudad de Chillán.

Sepúlveda agregó que continúa el monitoreo de los efectos provocados por las nubes convectivas que afectaron recientemente a El Carmen, San Ignacio, Chillán Viejo y Bulnes, confirmando que una persona permanece hospitalizada en condición estable en el Hospital Clínico Herminda Martín.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó el despliegue de los equipos en terreno para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), proceso que permitirá a las familias acceder al bono de recuperación comprometido por el Gobierno. “Lo importante es la reconstrucción integral y que las familias reciban una respuesta rápida y efectiva”, afirmó la secretaria de Estado.

🌩#SENAPREDPreviene Conoce cómo se generan las tormentas eléctricas y qué medidas tomar ante este tipo de eventos meteorológicos. https://t.co/sTIosB0pwI pic.twitter.com/IvTtitcSdt — SENAPRED (@Senapred) July 30, 2026

La ministra explicó que el apoyo se concentrará especialmente en las personas más vulnerables, incluyendo residentes de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, niños y niñas bajo protección del Estado y personas con discapacidad.

En ese contexto, anunció la entrega de un generador eléctrico para una residencia de adultos mayores, con el objetivo de proteger a las personas electrodependientes frente a eventuales cortes de suministro eléctrico. Además, informó que se mantiene un monitoreo permanente para reponer ayudas técnicas que pudieran haber resultado dañadas producto de la emergencia.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, el nuevo sistema frontal comenzará a afectar con mayor fuerza al centro-sur durante la noche de hoy jueves y se extenderá hasta el viernes 31 de julio, concentrando la principal preocupación en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

En Ñuble se esperan chubascos aislados y lluvia débil desde este jueves, acompañados por viento de 25 a 40 km/h y ráfagas que podrían alcanzar 60 km/h en Chillán durante la noche. Para el viernes se pronostican lluvias y chubascos en toda la región, con ráfagas de hasta 50 km/h durante la madrugada.

En el Biobío, este jueves se prevén lluvias y chubascos generalizados, con ráfagas que podrían llegar a 70 km/h en Concepción, Talcahuano, Lota, Los Ángeles y Lebu, mientras que el viernes las precipitaciones continuarían, aunque con menor intensidad, dando paso gradualmente a chubascos.

Las autoridades reiteraron que los equipos de Gobierno permanecerán desplegados en toda la Región de Ñuble durante el desarrollo del sistema frontal, reforzando las labores de prevención, monitoreo y respuesta, e insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones de SENAPRED para resguardar la seguridad de las familias.