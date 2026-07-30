Oposición y CUT insisten en críticas a reformas laborales del Gobierno: aseguran que “precarizan” el mercado del trabajo

Este jueves, luego de reunirse con un grupo de expertos, los secretarios generales de los partidos de oposición volvieron a manifestarse en contra de la agenda laboral del Gobierno.

A la cita concurrieron, en nombre del Partido Socialista (PS), los expertos Patricia Silva y Jorge Millaquen; por el Partido Comunista (PC), Pablo Zenteno; por el Frente Amplio (FA), Felipe Labra; y por la Democracia Cristiana (DC), Luis Eduardo Thayer.

El vicepresidente del PS, Arturo Barrios, señaló que se conformó un grupo “al alero de la reunión de secretarios generales de oposición” que les entregará “todo lo necesario, los antecedentes y las herramientas para poder entrar a la discusión pública”, al igual que ya lo hicieron los institutos y los expertos economistas en el ámbito de la megarreforma.

Respecto a las medidas impulsadas por el Gobierno —entre las que se cuentan los cambios a las 40 horas, los contratos por hora y la indemnización a todo evento— el exdiputado afirmó que precarizan el trabajo y no necesariamente mejorarán las cifras de desempleados. “Aquí todos estamos preocupados por que exista más empleo, todos estamos preocupados por la cifra del 9,4%, todos estamos preocupados del 10,5% de desempleo en el ámbito de las mujeres, pero esta no es la manera”, sostuvo.

“¿Por qué la derecha y este gobierno pretenden que aumentar el empleo signifique precarizarlo, quitar derechos laborales y quitar derechos sociales? La verdad es que ellos, lo que están haciendo, es concentrar la riqueza en el 1% de este país en desventaja del 99% de los chilenos”, estimó.

En esa misma línea, el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Coublé, aseguró que el objetivo del Gobierno es “cumplir un sueño de años del gran empresariado respecto a la flexibilidad laboral, pero eso no va a generar ningún empleo nuevo”.

“No puede ser que tengamos un gobierno que quiera volver a las reformas que se instauraron en dictadura, donde toda la respuesta ante los problemas de crecimiento, ante los problemas de empleo, son bajar impuestos y mayor flexibilidad laboral y flexibilidad que, además sabemos, significa imposición en la relación empresario-trabajador”, añadió.

Por su parte, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, coincidió en las críticas a las reformas del Gobierno y apuntó a la conformación de las mesas técnicas convocadas por el Ejecutivo. A su juicio, los integrantes de la Mesa de Reactivación Laboral solo confirmaron las medidas que ya eran parte del programa del Presidente José Antonio Kast.

“Para darle objetividad a este debate, háganlo con las contrapartes, háganlo con el mundo sindical organizado, con la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, háganlo con la CPC, háganlo con las pymes en la institucionalidad con la que cuenta nuestro país, que es el Consejo Superior Laboral”, opinó Figueroa.

Las medidas que preocupan a la CUT

En paralelo a la reunión de la oposición, en la sede de la CUT tuvo lugar un nuevo encuentro de su Consejo Nacional Ampliado, donde dirigentes y dirgentas de todo el país también se sumaron al rechazo de la agenda laboral.

El presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz, cuestionó las medidas de flexibilización impulsadas por el Gobierno, específicamente la reforma a las 40 horas, la eliminación de la indemnización por años de servicio y los contratos por hora, que consideró “lo más grave para el mundo sindical”.

“Nos preocupa la alta tasa de cesantía que hay en Chile, consideramos que hay una crisis en el mercado del trabajo, pero esa crisis no la deben pagar las y los trabajadores, que es la propuesta que está enunciando el Gobierno. ¿Y qué dice el Gobierno? Que hay que bajar condiciones para que exista más posibilidades de empleabilidad”, acusó.

Díaz afirmó que, desde la CUT, califican esas medidas como precarias y las rechazan de plano. “Nuestra postura es defender lo conquistado y proponer avances”, sentenció.