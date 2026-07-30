Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 31 de Julio de 2026


TC da tres días a la oposición para subsanar requerimientos contra la megerreforma

Una vez que venza el plazo fijado, el Pleno del TC evaluará si los requerimientos cumplen con las exigencias de admisión que establecen la Constitución y la ley.

Una vez que venza el plazo fijado, el Pleno del TC evaluará si los requerimientos cumplen con las exigencias de admisión que establecen la Constitución y la ley.

Nacional

El Tribunal Constitucional dio tres días a la oposición para subsanar sus requerimientos contra el proyecto de Reconstrucción Nacional, la llamada megarreforma.

La sesión del Pleno del TC se realizó este jueves y tuvo como eje los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por diputados y senadores. En el caso de los primeros, las objeciones apuntan a temas de invariabilidad tributaria y materias medioambientales. Los senadores, en tanto, centraron su impugnación en el aspecto ambiental.

La presidenta del TC, María Pía Silva, encabezó la reunión, en la que también participaron los ministros y ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.

De acuerdo con la tabla de la sesión, los artículos impugnados son el 29 y el 38, además de los artículos 12 y 13. El requerimiento de inconstitucionalidad se dirige “en contra del artículo 5; del artículo 6; en contra de la frase ‘que no hayan sido evaluados’ y del inciso 3 del literal a) del nuevo artículo 20 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se sustituye a través del artículo 11, numeral 4); en contra del artículo 12; del artículo 13; del artículo 17, numeral 5); y del artículo 29”.

Por mayoría, el Pleno decidió, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad, conceder un plazo de tres días a los requirentes de las causas Roles N° 17.829-26 y N° 17.832-26 para que corrijan aspectos formales de ambos requerimientos. La decisión quedó registrada en el acta de la sesión.

En paralelo, los antecedentes del requerimiento correspondiente al Rol N° 17.828-26 quedaron “en estudio”.

Una vez que venza el plazo fijado, el Pleno del Tribunal Constitucional evaluará si los requerimientos cumplen con las exigencias de admisión que establecen la Constitución y la ley.

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