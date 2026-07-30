TC da tres días a la oposición para subsanar requerimientos contra la megerreforma

El Tribunal Constitucional dio tres días a la oposición para subsanar sus requerimientos contra el proyecto de Reconstrucción Nacional, la llamada megarreforma.

La sesión del Pleno del TC se realizó este jueves y tuvo como eje los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por diputados y senadores. En el caso de los primeros, las objeciones apuntan a temas de invariabilidad tributaria y materias medioambientales. Los senadores, en tanto, centraron su impugnación en el aspecto ambiental.

La presidenta del TC, María Pía Silva, encabezó la reunión, en la que también participaron los ministros y ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.

De acuerdo con la tabla de la sesión, los artículos impugnados son el 29 y el 38, además de los artículos 12 y 13. El requerimiento de inconstitucionalidad se dirige “en contra del artículo 5; del artículo 6; en contra de la frase ‘que no hayan sido evaluados’ y del inciso 3 del literal a) del nuevo artículo 20 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se sustituye a través del artículo 11, numeral 4); en contra del artículo 12; del artículo 13; del artículo 17, numeral 5); y del artículo 29”.

Por mayoría, el Pleno decidió, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad, conceder un plazo de tres días a los requirentes de las causas Roles N° 17.829-26 y N° 17.832-26 para que corrijan aspectos formales de ambos requerimientos. La decisión quedó registrada en el acta de la sesión.

En paralelo, los antecedentes del requerimiento correspondiente al Rol N° 17.828-26 quedaron “en estudio”.

Una vez que venza el plazo fijado, el Pleno del Tribunal Constitucional evaluará si los requerimientos cumplen con las exigencias de admisión que establecen la Constitución y la ley.