Universitarios y secundarios coordinan acciones frente a debate sobre educación pública

La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la Red Nacional de Estudiantes Secundarios (RENACE) acordaron fortalecer su coordinación para enfrentar de manera conjunta la discusión sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, las modificaciones a la Ley de Admisión Escolar y el debate de la próxima Ley de Presupuestos.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión realizada el miércoles 29 de julio en la Casa FECH, en el marco de una ronda de conversaciones que la mesa ejecutiva de la CONFECH ha sostenido con distintos actores sociales. Entre las principales definiciones, ambas organizaciones establecieron reuniones mensuales para dar seguimiento a una agenda común y anunciaron un nuevo encuentro la próxima semana para definir acciones frente a los cambios propuestos en materia educativa y presupuestaria.

Además, la CONFECH invitó formalmente a RENACE a integrarse a las mesas de trabajo que la confederación comenzará a desarrollar a nivel nacional junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con el objetivo de ampliar las alianzas entre organizaciones sociales.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (FEUSACH) y vocera de la CONFECH, Andrea Abarca, sostuvo que, de cara a la discusión de la Ley de Presupuestos, “la educación pública no se toca, la gratuidad no se toca y nuestras universidades no se tocan“, acusando al Ejecutivo de buscar debilitar el sistema público.

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y también vocera de la CONFECH, Laura Mlynarz, afirmó que la articulación entre estudiantes secundarios, universitarios y trabajadores responde a lo que calificó como una amenaza estructural contra la educación pública: “La ultraderecha, con la venia del PDG, pretenden aprovechar una mayoría circunstancial en el Congreso para pasar una agenda que debilita a las universidades del Estado. Frente a ese intento de desmantelamiento, la respuesta del movimiento estudiantil será de unidad y movilización”.

Desde RENACE, su vocero nacional, Leon Arratia, criticó las modificaciones planteadas a la Ley de Admisión Escolar, asegurando que significarían un retroceso hacia un sistema de mayor segregación. Por su parte, el secretario general de la organización, Martin Gutiérrez, señaló que la coordinación entre estudiantes secundarios y universitarios busca defender los avances alcanzados en materia de educación pública, gratuita y de calidad.

La reunión forma parte de una estrategia de articulación impulsada por la CONFECH con distintos actores sociales, en un contexto marcado por la discusión de iniciativas legislativas relacionadas con el sistema educacional y el presupuesto para el próximo año.