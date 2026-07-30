VRS lidera circulación de virus respiratorios y menores de cuatro años concentran alzas en atenciones

El Ministerio de Salud entregó el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026, correspondiente a la semana epidemiológica 29, que da cuenta de la circulación de virus respiratorios y del comportamiento de la red asistencial. El informe muestra al virus respiratorio sincicial (VRS) como el principal agente detectado y advierte que las atenciones y hospitalizaciones de urgencia podrían aumentar durante las próximas semanas.

Durante la semana del 19 al 25 de julio, el 45,4% de las muestras analizadas por el Instituto de Salud Pública dio positivo para algún virus respiratorio. El registro representa una leve baja respecto de la semana anterior, pero muestra un cambio en el patrón de circulación, con el VRS en el primer lugar y una alta presencia simultánea de distintos agentes.

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, precisó que el VRS concentró el 22,9% del total de las muestras positivas y que su presencia se concentra principalmente en el grupo de uno a cuatro años. En segundo lugar apareció el rinovirus, con un 21,7%, seguido por influenza B, con un 19,4%, e influenza A, con un 17,6%.

“Esto nos refuerza por casi tercera semana consecutiva que estamos en un momento de alta circulación viral con distintos agentes circulando de manera simultánea”, planteó Vilches.

El escenario también se refleja en la red asistencial. La coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, reportó que durante la última semana epidemiológica las atenciones por causa respiratoria representaron el 27,5% del total de atenciones registradas en hospitales y centros de atención primaria, frente al 28,5% de la semana anterior.

Pino explicó que esta baja era esperable debido a las vacaciones de invierno. Sin embargo, advirtió que el comportamiento podría cambiar durante las próximas semanas, con un aumento de las atenciones y hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria.

Pese a la disminución general, los menores de cuatro años fueron el único grupo que registró aumentos. Las atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas subieron un 11,2% entre los menores de un año y casi un 14% en el grupo de uno a cuatro años.

En materia de vacunación, la campaña contra la influenza alcanza un 78,1% de avance, con más de 8 millones 150 mil dosis administradas. Sin embargo, la cobertura entre las personas mayores de 60 años llega al 62,1%.

La estrategia de inmunización contra el VRS, mediante anticuerpo monoclonal, registra un 97,4% de avance, con más de 120 mil dosis administradas.

Ante este escenario, Vilches instó a no reducir la percepción de riesgo y a mantener las medidas de prevención frente a la circulación simultánea de distintos virus respiratorios: “Estamos en un momento de mayor circulación de virus respiratorio, hay cuatro agentes que están circulando en proporciones bastante similares, a diferencia de otros momentos del año en donde uno observa que hay un agente principalmente circulando, acá tenemos cuatro de manera simultánea”.

El jefe de Epidemiología finalizó el reporte reiterando el llamado a las personas mayores de 60 años a vacunarse contra la influenza y a inmunizar a los niños que forman parte de los grupos objetivos contra el VRS. También recordó el uso de mascarilla, el lavado de manos y cubrir boca y nariz al toser o estornudar.