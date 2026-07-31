CONFECH tras reunión con Subsecretaría de Educación Superior: “Nada nos asegura que la gratuidad esté a salvo”

La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) sostuvo este jueves su primera mesa de trabajo oficial con la Subsecretaría de Educación Superior (SUBESUP), luego de cuatro meses de haber solicitado formalmente una reunión con el Ministerio de Educación.

Durante la cita, los representantes estudiantiles presentaron la agenda prioritaria elaborada durante el Encuentro Nacional CONFECH del primer semestre y abordaron sus principales demandas para el segundo semestre.

La presidenta de la FEUSACH y vocera de la CONFECH, Andrea Abarca, cuestionó el tiempo que tomó concretar el encuentro y sostuvo que “la falta de diálogo ha sido la constante de este Gobierno”.

“Tuvimos que esperar cuatro meses por una reunión, período en el cual nos movilizamos a nivel nacional y la única respuesta fue la represión brutal en las calles”, cuestionó. En esa línea, afirmó que los estudiantes están “disponibles al diálogo”, pero exigen “voluntad real y respuestas concretas”.

La presidenta de la FECH y vocera de la CONFECH, Laura Mlynarz, advirtió que “hoy no tenemos ninguna garantía” frente a la discusión del Presupuesto 2027: “Nada nos asegura que la gratuidad esté a salvo, que no haya recortes para las universidades estatales ni que se respondan las necesidades de los estudiantes”.

Mlynarz pidió una reunión con la ministra de Educación, María Paz Arzola, antes de que comience el debate presupuestario y aseguró que exigirán garantías para “asegurar que no se toque ni un solo peso de las universidades públicas”.

En tanto, el presidente de la FEUTAL y vocero de la CONFECH, Bruno Díaz, solicitó “mayor transparencia respecto de la agenda del Gobierno en educación superior”. El dirigente también exigió “el cese de los embargos asociados al CAE” y pidió avanzar en soluciones que no menoscaben los derechos de quienes estudian actualmente ni de quienes ya egresaron.

La CONFECH informó que las conversaciones sostenidas con la SUBESUP serán abordadas este sábado ante el pleno de federaciones y las bases, durante una plenaria convocada en la Universidad de Valparaíso. En la instancia se definirán las próximas movilizaciones del movimiento estudiantil de cara al segundo semestre.