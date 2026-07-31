Exministro Santelices e incorporación de todo tipo de cáncer al GES: Implica "un desafío financiero que se tendrá que ponderar"

El exministro de Salud y director médico de la Clínica Las Condes, Emilio Santelices, destacó el compromiso del Gobierno de incluir todos los tipos de cáncer en el GES a partir de 2028.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exsecretario de Estado calificó la medida como un “gran anuncio”. No obstante, advirtió que el plan conlleva “un desafío financiero que se tendrá que ponderar y tendrán que aparecer los recursos para poder dar curso a este compromiso”.

De todas maneras, Santelices señaló que “Chile ya aprendió” a integrar los sistemas público y privado para enfrentar crisis sanitarias. “Chile no tuvo el drama de la última cama gracias a esa visión del presidente Piñera en torno a generar un solo sistema de provisión de servicio. Ya quedó instalado que los desafíos sanitarios requieren de la colaboración público-privada. Entonces, ahora lo que corresponde es ver de qué manera se va a converger”, declaró.

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El exministro remarcó que la decisión del Minsal se va a ir instalando de manera paulatina. “Va a quedar puesto y va a quedar desplegado para que en un tiempo prudente ya todos los casos puedan tener cobertura”, comentó.

“No me imagino que esto vaya a ser en un instante el 2028 (…), pero sí creo que el hecho de ponerse el desafío, formalizarlo y comprometernos nos obliga a hacer las intervenciones tanto legislativas como las de logística y de implementación”, opinó.

En ese sentido, Santelices se refirió a los cambios legislativos necesarios para materializar el objetivo. Mencionó una reforma a Fonasa que considere el desafío oncológico y una ley que elimine las preexistencias en las isapres, con el fin de “que se instalen en una lógica de la seguridad social”.

De concretarse esas iniciativas, afirmó que “tendríamos una agenda robusta en donde las políticas públicas, los legisladores y los tomadores de decisiones nos ponemos todos en torno a esta gran cruzada que es el cáncer hoy en Chile, y que nos está generando estos resultados de 30 mil fallecimientos cada año”.