Gobierno espera "punto de inflexión" en desempleo y expertos advierten alza de la informalidad

El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de empleo para el trimestre abril-junio 2026. La tasa de desocupación alcanzó el 9,4%, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) en comparación con el mismo período del año anterior, aunque se mantuvo sin variación frente al trimestre precedente.

El aumento registrado se explica por el alza de la fuerza de trabajo del 1,5%, que fue superior al incremento de las personas ocupadas (0,9%). En comparación con el periodo anterior, el número de desocupados disminuyó en poco más de mil, mientras que se crearon cerca de 81 mil 800 empleos en el periodo.

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,4%, aumentando 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. En el caso de los hombres, llegó a 8,7%, con un alza anual de 0,6 puntos porcentuales. La problemática sigue siendo más aguda en el caso de las mujeres.

La tasa de ocupación informal se situó en 27%, aumentando 1 punto porcentual frente al mismo trimestre del año anterior. Y un dato importante es que por categoría ocupacional, el crecimiento de la población ocupada se concentró en trabajadores por cuenta propia (8,6%) y asalariados informales (2,8%).

El ministro del Trabajo, Tomas Rau, manifestó su expectativa de que “se haya llegado a un punto de inflexión, porque en el mes de junio tenemos información de que la economía volvió a crecer”.

La autoridad destacó la disminución trimestral de la tasa de desempleo en las mujeres. “La tasa de desempleo en el caso de las mujeres se redujo de 10,5% a 10,4% y en los jóvenes un punto al 23,6%. Nos estamos haciendo cargo de la emergencia laboral. Tenemos una agenda potente con la ley de reconstrucción nacional, la agenda laboral y el Modo Empleo”, señaló.

Sobre el Modo Empleo, la autoridad se refirió al subsidio a las nuevas contrataciones y precisó que continúan recibiendo postulaciones. “De hecho, ya hemos recibido más de 4 mil postulaciones”, dijo e hizo la invitación a postular a través del sitio web www.subsidioalempleo.cl.

Empleo informal

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el profesor Benjamín Villena de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, destacó que la cifra de desempleo se mantuvo, pero aún “en un nivel bastante alto”. Aseguró que “es probable que durante los meses de invierno veamos aún mayores incrementos”.

Sin embargo, miró con optimismo lo que podría suceder en los meses posteriores. “Dado el incremento en la actividad económica que esperamos hacia finales de año, esperaríamos que estas tasas de desempleo comiencen a descender, además apoyadas por la llegada de la primavera y el verano que normalmente incentiva actividades económicas”, indicó.

Villena señaló que el aspecto más relevante a tener en consideración es la informalidad laboral. “La creación del empleo está fundamentalmente explicada por el empleo por cuenta propia o el empleo informal. Mientras que el empleo asalariado en el sector privado y en el sector público está cayendo. Es particularmente preocupante”, dijo.

“Vemos que la informalidad laboral ha aumentado, vemos que los puestos de trabajo que se están creando en forma neta están produciéndose principalmente por un empleo más bien de tipo precario”, agregó .

Por su parte, la La tasa de desocupación llegó a 9,4% en el trimestre abril-junio, mientras la creación de puestos se concentró en trabajadores por cuenta propia y asalariados informales. “Es particularmente preocupante”, alertaron especialistas., indicó que “el mercado laboral se ve estático”, pues “no hay cambios relevantes en relación a la medición anterior”.

Flores coincidió en que “en los meses de invierno tiende a empeorar la ocupación y el desempleo”, pero que “en esta oportunidad no hay empeoramiento, lo que es una buena noticia”. Como componente negativo, la académica compartió que “la mala noticia es que el aumento de ocupados se da en la informalidad”.