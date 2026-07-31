Juan Gabriel Valdés y carrera de Bachelet a la ONU: "El Gobierno tiene una responsabilidad muy directa en los resultados”

El exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, analizó el momento que atraviesa la carrera de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de Naciones Unidas. Además, se refirió al debate sobre la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles del 12,5% a productos nacionales.

Respeto al proceso de la candidatura de la expresidenta Bachelet como máxima autoridad de la ONU, el exembajador afirmó que le “cuesta imaginar y encontrar un momento más vergonzoso para la historia diplomática de Chile”, dado que la exmandataria no cuenta con el respaldo del Estado chileno debido a la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Lo anterior, debido a que, según el medio PassBLue, Bachelet habría aparecido en el cuarto lugar del primer sondeo informal y reservado realizado por el Consejo de Seguridad para medir el respaldo a las candidaturas.

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Valdés señaló que la definición de este jueves no es definitiva: “Esto puede cambiar, es la primera medición, quedan muchas por delante”. No obstante, reconoció que “es evidente y no se puede negar que el resultado no es alentador. Hay tres personas que parecen tener un apoyo mayor dentro del Consejo de Seguridad”.

En esa línea, agregó que: “Si esta situación se mantiene y la (ex)presidenta se ve obligada a reflexionar y de alguna manera a abandonar este proceso, insisto que la responsabilidad principal está en el Gobierno de Chile, porque no pudo nunca explicarle al mundo por qué razón estaba retirando la candidatura de Bachelet”.

El exembajador cuestionó que el retiro de su candidatura no fue por razones de Estado, sino que “esa es una decisión ideológica absolutamente forzada, además por un grupo de parlamentarios republicanos y de los partidos que apoyan al actual Gobierno”.

“La política exterior de Chile del Presidente Kast nació marcada por una decisión ideológica profundamente hiriente a una parte muy importante del país que mantiene su afecto, su admiración y su aprecio a la presidenta Bachelet”, agregó.

La exautoridad dijo esperar que esa forma de hacer política exterior haya cambiado, que “entendamos que hay una necesidad de política de Estado, pero eso no fue así del principio”.

Aranceles de EE.UU.

En primer lugar, respecto a la polémica arancelaria, el exembajador aseguró que hubo un análisis equivocado de parte de las autoridades actuales sobre cómo Washington iba a abordar su política hacia Chile al asumir una administración afín ideológicamente.

“El Gobierno tiene que entender que la política exterior no se debe a simpatías ideológicas, ni se debe a simpatías personales, sino que responde a intereses de los estados. En este cuadro realista a mí no me cabe la menor duda que se incurrió en un error muy fundamental”, aseveró.

Según Valdés, “la presunción era que en el momento en que el Presidente Kast era proclamado, la actitud de Estados Unidos respecto del tema arancelario o los temas comerciales iba a cambiar por arte de magia y nosotros, nuestras delegaciones, los chilenos, iban a ser recibidos con un aplauso en Washington y se iba a olvidar de inmediato el tema del arancel o el tema de las cargas que se le estaban imponiendo a nuestros productos en los Estados Unidos”.

El exrepresentante diplomático afirmó que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Chile “hoy día no vale” y explicó que los aranceles que se están aplicando desde la Casa Blanca “no son legales” porque no son aprobados como lo exige su constitución.

“Por lo tanto, lo que está ocurriendo hoy día es la búsqueda, una tras otra, de argumentaciones que permiten a los Estados Unidos en el marco interno proceder a aplicar aranceles a otros países porque, como ha dicho el presidente Trump, la palabra arancel es la más bonita del diccionario”, dijo.

En cuanto a la relación actual de nuestro país con Estados Unidos, el exembajador valoró que el canciller Francisco Pérez Mackenna señale que “la política de Chile es de Estado, y que debería ser de Estado, que esa es la tradición de la política chilena”.

Sin embargo, indicó que “la política de este Gobierno no ha sido una política de Estado. Partiendo por el retiro de la candidatura de la dos veces presidenta de Chile (Michelle Bachelet) y la mujer más importante en la historia de Naciones Unidas hasta este momento”.

Foro Madrid: “Va a venir un grupo de gente que viene a dividir a Chile”

Consultado respecto al Foro Madrid y cómo La Moneda debería enfrentar esta instancia, planteó que “no quisiera ser el canciller ante una situación como esta, porque la verdad es que aquí es la comprobación de que hay una significación ideológica de parte de este Gobierno”.

“No traen paz, ni visiones de acuerdos, sino que traen una visión en la cual hay profunda división en la sociedad en que ellos ven. Ya el simple hecho de empezar a tratar de patriotas a algunos chilenos y de no patriotas a otros, en sí mismo constituye que lo que va a venir para acá es un grupo de gente que viene a dividir a Chile”, dijo.

Sobre si debería participar el Gobierno de esta instancia, respondió: “Supongo que no, y yo espero que el Presidente Kast no vaya a participar hablando ahí, (pero) no lo descarto”.