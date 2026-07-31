La tasa de desocupación nacional fue 9,4% en el trimestre abril - junio 2026

En 9,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre abril- junio de 2026 (AMJ 2026), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 0,5 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 7,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%).

La tasa de participación se situó en 62,3%, creciendo 0,4 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,4%, y no presentó variación en el período. La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 0,1%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (-4,3%) e iniciadoras (-10,7%).

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,4%, aumentando 0,5 pp. en el período, producto del ascenso de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,7% registrado por las ocupadas, mientras que las desocupadas se expandieron 7,9%, incididas por las cesantes (8,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (1,7%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,7% y 48,1%, incrementándose 0,8 pp. y 0,4 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,7%, influidas por las inactivas potencialmente activas y las iniciadoras.

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,7%, creciendo 0,6 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,3% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 7,6%, incididos por los cesantes (6,5%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (21,5%). Por su parte, la tasa de participación se situó en 71,3%, y no presentó variación, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,2%, contrayéndose 0,3 pp. en el período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 0,9%, influidos únicamente por los inactivos habituales.

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,9%, incidida tanto por las mujeres (1,7%) como por los hombres (0,3%).

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por transporte (6,8%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,1%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas trabajadoras por cuenta propia (8,6%) y asalariadas informales (2,8%).

La tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 1,0 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,9% y 25,5%, con variaciones de 1,3 pp. y 0,7 pp., respectivamente.

Las personas ocupadas informales aumentaron 4,7%, incididas tanto por las mujeres (6,6%) como por los hombres (3,2%). Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a comercio (6,8%) y servicios administrativos y de apoyo (21,0%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (7,2%) y asalariadas privadas (4,1%).

Estacionalidad

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue 9,3%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior.

Horas de trabajo e indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 0,2%. De igual modo, el promedio de horas trabajadas decreció 0,7%, llegando a 36,7 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 39,0 y para las mujeres, 33,8 horas.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre abril-junio 2026 alcanzó 9,4%, disminuyendo 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, inferior a la variación registrada por las personas ocupadas (0,9%). Según sector económico, el aumento de la población ocupada fue incidido por transporte (9,7%), industria manufacturera (6,1%) y comercio (2,9%), además de las categorías personas trabajadoras por cuenta propia (14,3%) y empleadoras (29,3%).