Las claves geopolíticas detrás de la histórica ola migratoria a Ceuta

En menos de 24 horas, Ceuta pasó de ser una pequeña ciudad fronteriza de poco más de 80 mil habitantes a convertirse en el escenario de una de las oleadas migratorias concentradas en tan poco tiempo más grandes de la historia que haya enfrentado España y la Unión Europea.

Entre 50 mil y 60 mil personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, cruzaron por mar. Decenas murieron ahogadas. No es solamente una crisis humanitaria, es también una crisis de soberanía, seguridad y control político de la frontera sur europea.

Las razones inmediatas de la ola migratoria

En la mañana del jueves 30 de agosto, en redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban a miles de marroquíes cruzando por el mar la frontera con la ciudad autónoma española. Ante la gravedad de la situación, Madrid desplegó cerca de 3 mil efectivos militares, aceleró las repatriaciones y anunció la instalación de boyas para reforzar la delimitación marítima.

El presidente español Pedro Sánchez viajó a Ceuta, desde donde calificó lo ocurrido como un “ataque y violación de la integridad territorial española” y prometió recuperar el control.

Mientras el gobierno movilizaba los recursos, en la ciudad, grupos nacionalistas salieron a las calles con banderas españolas y gritando consignas contra los migrantes, lo que ha llevado a una serie de enfrentamientos que continuaron durante este viernes. La ciudad de casi 18 kilómetros cuadrados quedó atrapada entre el colapso administrativo, la emergencia humanitaria y enfrentamientos en las calles.

La explicación oficial del gobierno español apuntó a una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo estableció que las devoluciones en caliente no podían aplicarse automáticamente a quienes ingresaran nadando, porque la ley española habla de personas sorprendidas mientras superan elementos físicos de contención fronteriza. En el mar no existía una valla equivalente. Eso obligaba a identificar a los recién llegados y aplicar el procedimiento ordinario. La sentencia no abrió legalmente la frontera, pero sí hizo más lenta la devolución inmediata.

El problema fue cómo esa decisión circuló por redes sociales. Una resolución compleja terminó convertida en un mensaje simple: “Si entras nadando, España no puede devolverte”.

Las autoridades españolas aseguraron que de los más de 50 mil inmigrantes que cruzaron la frontera, al menos 48 mil 300 han sido repatriados al lado marroquí de la frontera, mientras las autoridades siguen buscando a las demás.

Entre todo el caos, al menos 57 personas fallecieron en el intento de cruzar al territorio español.

Marruecos y la llave migratoria como instrumento de presión

“Si entras nadando, España no puede devolverte”. Esa lectura, difundida por TikTok, WhatsApp y redes de tráfico de personas, pudo actuar como detonante. Pero no responde la pregunta principal: ¿Cómo llegaron decenas de miles de personas al mismo tiempo hasta una frontera habitualmente vigilada por Marruecos?

El fallo explica el método de entrada, pero no explica por sí solo la magnitud ni la ausencia inicial de contención marroquí.

Para comprender esa dimensión hay que mirar la situación interna de Marruecos. El país exhibe puertos modernos, trenes de alta velocidad, industrias, energías renovables y grandes proyectos para el Mundial de 2030. Sin embargo, esa modernización convive con desempleo juvenil, precariedad, desigualdad territorial y servicios públicos deficientes.

El crecimiento no es igual para todos y especialmente los jóvenes están atrapados en un sistema incapaz de asegurarles estabilidad. En el norte, ciudades como Fnideq además sufrieron el cierre del comercio fronterizo. Europa, visible desde la costa, funciona como una promesa inmediata de movilidad.

Esa frustración social puede transformarse en una herramienta geopolítica cuando el control fronterizo se relaja. Marruecos posee un aparato capaz de vigilar carreteras y dispersar concentraciones. La sospecha de una reducción deliberada de los controles ha sido atestiguada en este caso y tiene antecedentes. En mayo de 2021, alrededor de 8 mil personas entraron en Ceuta después de que España recibiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Rabat demostró entonces que puede aparecer como origen del problema y como socio indispensable para resolverlo.

El momento en el que ocurre también alimenta esa lectura. Pedro Sánchez visitó Argelia apenas 10 días antes de la crisis, en un intento por recomponer la relación con el principal rival estratégico de Marruecos en el Magreb. Argelia respalda al Frente Polisario y cuestiona el control marroquí del Sáhara Occidental. No existe prueba pública de que el rey de Marruecos, Mohamed VI, ordenara abrir la frontera, pero sí hay es registros visuales donde se testifica una poco animada acción de las autoridades marroquíes al momento de iniciarse la concentración.

El momento elegido, el precedente de 2021 y la rapidez con que Rabat recuperó el control vuelven plausible la hipótesis de una presión calculada.

Ceuta concentra varias vulnerabilidades, es territorio español y europeo en el norte de África, frontera con Marruecos, plataforma junto al estrecho de Gibraltar y símbolo de una disputa de soberanía. Presionar Ceuta permite golpear simultáneamente la política migratoria europea, la estabilidad del Gobierno español, la relación bilateral y la credibilidad de Madrid para defender sus fronteras. No hace falta una invasión militar, basta con elevar el costo de administrar la ciudad.

Tal método forma parte de una estrategia de zona gris, presiones migratorias, comerciales, diplomáticas e informativas. Marruecos ya cerró aduanas, restringió intercambios, llamó a consultas a embajadores y utilizó gestos simbólicos para cuestionar la normalidad española en Ceuta y Melilla. La amenaza más probable no es una ocupación convencional, sino un desgaste progresivo de la posición española y del futuro político de Sánchez.

La crisis también expone una debilidad estructural de la Unión Europea. Durante años, Bruselas entregó recursos a Marruecos para frenar los flujos antes de que alcanzaran territorio comunitario. Esa externalización creó dependencia. Europa paga para que Rabat cierre una puerta cuya llave sigue en manos marroquíes. Cuando surge una diferencia sobre el Sáhara, Argelia, el comercio, la pesca o derechos humanos, Marruecos puede reducir su cooperación y recordar cuánto depende Europa de su vigilancia.

Además, Rabat amplió esa capacidad hacia otras áreas. Se presenta como socio antiterrorista, puente hacia África, plataforma industrial, nodo logístico y proveedor futuro de energía verde. También negocia por separado con España, Francia y Alemania. Así dificulta una posición europea común sobre el Sáhara Occidental. Marruecos no necesita ser más poderoso que la Unión Europea, le basta con controlar varios interruptores ubicados en zonas donde Europa es vulnerable y sobornar a sus diputados.

El eje estadounidense israelí en la crisis

En este tablero aparecen también Estados Unidos e Israel. La tensión aumentó después de que España negara el uso de las bases de Rota y Morón y de su espacio aéreo para operaciones estadounidenses contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con amenazas y Washington profundizó su cooperación con Marruecos.

Rabat no puede reemplazar la infraestructura española, pero sí ofrecer puertos, aeródromos e inteligencia. Israel también tiene interés en fortalecer a Marruecos dentro de su estrategia regional contra Irán.

Pero hay que separar hechos de hipótesis. Está comprobado que Marruecos redujo su contención en crisis anteriores, que España chocó con Washington por Irán y que la cooperación entre Estados Unidos, Israel y Rabat se profundizó. Es razonable inferir que Marruecos aprovechó un momento favorable para presionar a Sánchez. Justo cuando Estados Unidos deja de confiar la seguridad de la entrada del mar mediterráneo a España y fortalece su cooperación con Marruecos.

Sumado a lo anterior, el país norteafricano es una de las naciones musulmanes que ha normalizado sus relaciones con Israel, mientras que España avanzó en el reconocimiento oficial de Palestina. Hay razones y declaraciones cruzadas de sobra que revelan las tensiones y malestar que hay tanto de Estados Unidos como de Israel frente al actual gobierno de Pedro Sánchez.

A pesar de que hay razones plausibles de que ambos países se beneficien indirectamente de este hecho, no hay pruebas concluyentes que determinen una influencia directa de ninguno sobre este hecho. Marruecos por sí solo ya tienen bastantes razones.

La explicación más sólida combina descontento juvenil, rumores digitales, una oportunidad jurídica y posible tolerancia marroquí. Marruecos no necesita crear la desesperación de sus jóvenes. Esa frustración ya existe. Lo decisivo es su capacidad para decidir cuándo contenerla y cuándo permitir que alcance la frontera europea.

Ceuta mostró que una crisis social interna puede convertirse, en pocas horas, en una herramienta de presión internacional. También mostró que la soberanía se disputa administrando fronteras, rutas y relatos.