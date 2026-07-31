Ley de Seguridad Municipal: Gobierno anuncia ley corta para corregir errores y mejorar su implementación

Tras reunirse con representantes de la Asociación Chile de Municipalidades, la Asociación de Municipios de Chile, la Asociación de Municipalidades Rurales y otros alcaldes del país, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, anunció que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresará este lunes un proyecto de ley corta para modificar la Ley 21.802 de Seguridad Municipal, con el fin de corregir deficiencias y mejorar su implementación.

Una de las principales modificaciones busca alivianar las restricciones presupuestarias que tienen los municipios en materia de contratación de personal, para que puedan hacerse cargo de las nuevas competencias y atribuciones que les asigna la Ley de Seguridad Municipal. Actualmente, el gasto anual en personal de las municipalidades no puede exceder el 42% de los ingresos propios.

Por lo mismo, el proyecto de ley corta apunta a que este límite no aplique para las remuneraciones y asignaciones al personal que ejerza funciones de seguridad municipal.

A su vez, la iniciativa establece que la Subsecretaría de Prevención del Delito suscribirá convenios con las instituciones incluidas en el artículo 12 de la Ley 18.290 de Tránsito para facilitar que el personal de los municipios pueda realizar cursos para obtener la licencia clase F, requisito obligatorio para conducir vehículos de seguridad municipal, catalogados como vehículos de emergencia.

El subsecretario Guerrero explicó que el objetivo central de este proyecto es corregir a tiempo los aspectos que pudiesen fallar durante la implementación de la Ley de Seguridad Municipal. “Gobernar con seriedad es anticiparse a los problemas, no lamentarlos. Perfeccionar estas leyes no es un ajuste técnico menor: es la base sobre la cual se sostienen los resultados en seguridad que las familias chilenas esperan ver”, resaltó.

Asimismo, planteó que es indispensable que los municipios puedan ejercer de forma correcta las funciones preventivas que les otorga la ley para colaborar con el trabajo que realiza Carabineros en las comunas.

“Cuando la ley está bien diseñada, inspectores municipales y guardias de seguridad privada asumen la vigilancia, la disuasión y la presencia territorial bajo estándares comunes de idoneidad y capacitación, permitiendo que Carabineros y PDI concentren sus recursos en el control efectivo del delito. Un ecosistema de seguridad eficiente distribuye responsabilidades”, dijo.

Por su parte, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, agradeció que el Ejecutivo haya escuchado a los alcaldes y promoviera esta ley corta. “Hacemos un llamado al Congreso a que puedan tramitarla de manera rápida y ágil, de manera tal que el 12 de agosto, cuando entre en vigencia la ley, no tengamos mayores dificultades. Tenemos toda la esperanza y seguimos trabajando desde el rol preventivo”, manifestó.

En el mismo sentido, Claudia Adasme, alcaldesa de Papudo y tesorera de la Asociación Chilena de Municipalidades, valoró la instancia de trabajo con la Subsecretaría. “Estas son preocupaciones que manifestamos desde que se empezó a tramitar la ley, por lo que la importancia de que se presente esta ley corta que recoge muchas de nuestras inquietudes es que pone en valor el trabajo de los alcaldes y los equipos técnicos”, dijo.

Esta iniciativa de ley es fruto del trabajo que ha sostenido la Subsecretaría de Prevención del Delito con alcaldes de diferentes comunas del país, en el marco de una fuerza de tarea integrada por las tres asociaciones de municipios.

Dicha instancia tuvo como objetivo atender las observaciones de los alcaldes respecto de la Ley de Seguridad Municipal, lo que llevó al Gobierno a retirar su reglamento el pasado 17 de marzo e iniciar un proceso participativo robusto con una encuesta aplicada a 218 municipios y cuatro mesas técnicas en las que participaron Carabineros, PDI, SUBDERE y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. El resultado de este proceso fue la elaboración de un nuevo reglamento adaptado a los requerimientos de los municipios, que ahora se reforzará con la nueva ley corta.

En la reunión participaron los alcaldes de San Ramón, La Reina, Santiago, Quilpué, Quinta Normal, Estación Central, Papudo, Villa Alemana, Limache, Pirque, San Joaquín, Padre Hurtado, San José de Maipo, Buin y Santa María.