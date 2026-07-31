"No siempre aportan": Presidente Kast llama a partidos oficialistas a evitar instalar temas fuera de la agenda del Gobierno

El Presidente José Antonio Kast hizo un llamado al orden dirigido a los partidos del oficialismo. En el marco del 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el Mandatario pidió que las colectividades concentren sus esfuerzos en los ejes programáticos del Ejecutivo y eviten instalar temas que, a su juicio, desvían la atención de las urgencias ciudadanas.

Luego del discurso de la presidenta del gremio, María Teresa Vial, el Mandatario sostuvo que “en los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos, hay diversas materias de discusión que van copando la agenda”, pero que “no siempre aportan”.

“¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda? ¿En las ocupaciones principales que tenemos que tener?”, cuestionó.

Así, el Presidente Kast hizo un llamado de atención al oficialismo: “La agenda de los chilenos es la agenda del Gobierno”. En esa línea, enfatizó que seguridad, crecimiento económico y empleo son las materias que deben concentrar los esfuerzos de su administración y de los partidos que la respaldan.

En tanto, el Jefe de Estado pidió una pronta aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional, la llamada megarreforma, para destrabar las trabas burocráticas que, en su opinión, frenan la recuperación de las zonas afectadas por los temporales.

En materia de seguridad, el Mandatario reconoció que no hay motivos para alegrarse ante hechos como el ataque de un niño a otro niño o el fallecimiento de un funcionario de Carabineros, aunque entregó cifras positivas como la disminución de los homicidios en un 17,6% y los secuestros un 46%, en comparación con el mismo período del año anterior.