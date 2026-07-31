Nuevo examen del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez dio negativo a consumo de drogas

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, obtuvo un resultado negativo en un nuevo examen de drogas, según el informe al que accedió T13.

Este test, practicado en el laboratorio UC Christus por iniciativa propia del exautoridad, buscaba detectar anfetaminas, canabinoides, cocaína, opiáceos y feniciclidina en una muestra de pelo. Rodríguez había anticipado esta acción luego del resultado positivo del examen de junio pasado.

La renuncia de Rodríguez se formalizó el 23 de julio, después de que la primera muestra de aquel control realizado en junio diera positivo.

Mientras tanto, el laboratorio Corthorn Health reiteró este jueves que el exsubsecretario no ha solicitado el análisis de la contramuestra según el procedimiento de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol).

El laboratorio detalló que, aunque Rodríguez envió una carta el 27 de julio pidiendo que la contramuestra se entregara a otro laboratorio, esa petición no se ajusta a las bases del proceso. Corthorn explicó que “el traslado de la contramuestra a un tercer laboratorio, ajeno al proceso licitado y no contemplado en las bases que regulan el procedimiento, interrumpiría dicha trazabilidad, afectando la validez y certeza del análisis”.

En relación al examen original, Corthorn confirmó que la muestra del 24 de junio fue sometida a un segundo análisis el 8 de julio, con otro especialista y equipo distinto. Ese procedimiento, según el laboratorio, “confirmó los resultados positivos obtenidos previamente” y añadió que “el resultado fue ratificado en dos evaluaciones independientes”.

El 23 de julio, el biministro Alvarado justificó la salida de Rodríguez al señalar que “el fundamento de esta renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas, el exsubsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo”.

Ese mismo día, el exsubsecretario negó el consumo de drogas y manifestó: “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”.

Además, acusó que el 27 de julio “pedí formalmente que se proceda a la contramuestra y que esta sea analizada por un laboratorio independiente, con estándares internacionales y que ofreciera garantías al Gobierno y a la ciudadanía”.

Previo a la divulgación de este nuevo resultado negativo, desde el Gobierno no descartaban que Rodríguez pudiera reincorporarse al Ejecutivo si la contramuestra resultaba adversa al primer positivo.