Schalper llama a La Moneda a designar vocero y asegura que RN cuenta con nombres disponibles

El jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, planteó la necesidad de sumar una figura que comunique las prioridades del Gobierno y ayude a instalar sus medidas en la agenda pública.

Schalper cuestionó que varias de las medidas impulsadas por La Moneda no estén logrando instalarse en la agenda pública. Como ejemplos, mencionó el restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela, la entrega de un bono del Ministerio de Desarrollo Social, un paquete de medidas laborales y la incorporación progresiva de todos los cáncer al GES.

“El Gobierno hace muchas cosas correctas todos los días. (…) Cada una de estas noticias pasan absolutamente en banda”, sostuvo.

Según el parlamentarios, al Ejecutivo le “falta alguien que todos los días o cada dos días le diga al país cuáles son los focos comunicacionales del Gobierno”. “Necesitamos un parlante, un parlante que todos los días fije la línea del gobierno”, subrayó.

Además, el diputado abordó el rol del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Defendió su gestión y apuntó a las responsabilidades que concentra: “El ministro Alvarado tiene que conducir el gabinete. En momentos de emergencia él es, por decirlo así, el superior jerárquico de Senapred. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la respuesta a la emergencia recae en él”.

Schalper valoró su gestión, pero planteó que el Ejecutivo debería contar con más personas para asumir tareas comunicacionales. “Es una mejor idea contar con más jugadores para que podamos jugar mejor el partido”, destacó.

Consultado por la posibilidad de que RN aporte en tareas de vocería, aseguró que la colectividad cuenta con varios nombres disponibles, aunque sostuvo que la decisión corresponde al Presidente Kast.

Por otro lado, el jefe de bancada de Renovación Nacional se refirió a los proyectos identitarios impulsados por sectores del oficialismo y marcó la prioridad que, a su juicio, deben tener los partidos que respaldan a La Moneda.

“Cada partido tiene todo el derecho de plantear los proyectos que estime pertinentes, pero cuando uno es oficialista la partitura principal de la acción política es la partitura del gobierno”, sostuvo.

En cuanto a las diferencias dentro del oficialismo, el parlamentario evitó apuntar a una colectividad en particular y destacó el trabajo de RN en materias como seguridad e ingresos familiares: “Nosotros estamos, por decirlo así, en la sinfonía del Gobierno”.

Así, Schalper pidió que el resto del oficialismo mantenga esa línea. “La única sinfonía, la única música en la que tenemos que estar es la música del Presidente Kast”, enfatizó, y vinculó esa definición con la necesidad de “contar con un vocero que fije esa línea todos los días”.

Desde la UDI, el senador Iván Moreira cuestionó los dichos de Schalper y sostuvo que lo que necesita el Gobierno “no es un vocero, es lealtad”.

El senador llamó a los partidos oficialistas a evitar “el fuego amigo” y a que las críticas se den en privado y no través de la prensa.

“Si este Gobierno no logra sacar adelante su agenda, quienes más tendrán que dar explicaciones serán aquellos partidos y aquellas personas que prefirieron el protagonismo personal antes que la lealtad con el proyecto que representamos”, enfatizó Moreira.