¿Se cae el negocio de Infantino? Confederación Asiática se suma a la UEFA y Concacaf y rechaza venta del Mundial

La ofensiva del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para avanzar en un proyecto de privatización parcial de la Copa del Mundo sufrió este viernes un nuevo revés, luego de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) manifestara públicamente su respaldo a la UEFA y a la Concacaf en su rechazo a la iniciativa.

La AFC emitió una declaración en la que expresó su “profunda preocupación” por el plan de crear una filial comercial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), valorada en 20.000 millones de dólares, destinada a gestionar el Mundial y otros eventos organizados por la FIFA.

La propuesta contempla la participación de inversores privados en una operación que, según la información difundida por medios internacionales, estaría siendo estructurada por el banco estadounidense JP Morgan junto a un grupo de inversionistas vinculado a Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

“La posibilidad real de un boicot debería alarmar a todos”

En su comunicado, la AFC advirtió que el conflicto ha escalado hasta un punto inédito para el fútbol mundial. “El hecho de que la situación haya llegado al punto en que la posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA se haya convertido en tema de debate público debería alarmar a todos los que se preocupan por el futuro de nuestro deporte”, señaló el organismo asiático.

Aunque la confederación evitó sumarse explícitamente a las amenazas de boicot formuladas por las 55 federaciones miembro de la UEFA, sí expresó su solidaridad con los organismos regionales europeos y norteamericanos y cuestionó duramente la forma en que la FIFA ha llevado adelante el proceso.

El presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, ya había anticipado el jueves que la manera en que se presentó la propuesta era “totalmente inaceptable”.

La entidad sostuvo además que el proyecto “ha puesto al descubierto debilidades fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA que deben abordarse ahora”.

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Renuncia de Carlos Cordeiro agrava la crisis

La presión sobre Infantino aumentó aún más con la renuncia de Carlos Cordeiro, quien se desempeñaba como asesor principal del presidente de la FIFA y como consejero de la Casa Blanca para la organización del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En una carta abierta, el exdirector de la Federación de Fútbol de Estados Unidos tomó distancia de la iniciativa y aseguró que no participó en su elaboración. “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en el Mundial”, escribió Cordeiro, agregando que se opone al proyecto “sin lugar a dudas”.

El exdirigente calificó la propuesta como “un mal acuerdo para las asociaciones miembros de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo del fútbol”.

FIFA intenta contener la rebelión

Frente a la creciente oposición, la FIFA emitió un nuevo comunicado en el que aseguró que cada asociación nacional “debería tener la oportunidad de revisar la propuesta y participar en la configuración de su propio futuro”.

Sin embargo, la AFC respondió que las “principales preocupaciones en torno a la gobernanza, el proceso institucional y la consulta significativa siguen sin respuesta”.

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El organismo asiático planteó que la controversia debe transformarse en un impulso para una reforma institucional de la FIFA y sostuvo que “una democracia significativa no se mide únicamente por la oportunidad de votar, sino por una gobernanza transparente, una consulta oportuna, una deliberación informada y una participación genuina durante todo el proceso de toma de decisiones”.

La declaración representa un golpe político significativo para Infantino, ya que la Confederación Asiática agrupa a 47 federaciones nacionales y se convierte en el tercer gran bloque continental en expresar abiertamente su rechazo al proyecto, dejando al presidente de la FIFA enfrentado simultáneamente a Europa, Norteamérica y ahora también a gran parte del fútbol asiático.