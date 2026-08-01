Balance de Senapred: Sistema frontal deja más de 200 damnificados y cerca de 1.300 personas aisladas en la zona centro-sur

Un complejo panorama vial y habitacional ha dejado el paso del sistema frontal que afecta a la zona central y sur del país. De acuerdo con el más reciente balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia deja hasta el momento 206 personas damnificadas, 82 albergadas y 1.284 aisladas, además de tres personas con lesiones de diversa consideración.

En relación a la infraestructura residencial, el reporte contabiliza 9 viviendas destruidas, 86 con daño mayor, 919 con daño menor y 549 inmuebles en proceso de evaluación. La Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, enfatizó que los equipos regionales mantienen especial foco de atención entre el Maule y Biobío ante el ingreso inminente de un nuevo pulso de precipitaciones.

“Hemos realizado un monitoreo permanente a las zonas afectadas por el sistema frontal, con especial foco entre las regiones de Maule y Biobío, las que serán afectadas este fin de semana por un nuevo evento meteorológico que, según la DMC, vendrá acompañado con precipitaciones moderadas a fuertes”, advirtió Cebrián.

Junto a los acumulados de agua, el organismo recordó la vigencia de avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) debido al desarrollo de inestabilidad atmosférica. En concreto, existe riesgo de desarrollo de nubes asociadas a tornados entre La Araucanía y Los Lagos, así como la probabilidad de trombas marinas en zonas costeras desde el Maule hasta Los Ríos.

Afectaciones y alertas rojas por región

El monitoreo de emergencias desplegado de sur a norte detalla el siguiente impacto territorial: