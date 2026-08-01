Crisis diplomática en la UE por entrada masiva de migrantes a Ceuta: 22 países piden reunión urgente

Alemania, Italia y otras veinte naciones del bloque europeo pidieron la organización de una videoconferencia este sábado al considerar que es urgente evaluar y responder en conjunto la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta. Según los firmantes, este suceso pone en peligro la política migratoria común. Mientras unos países toman medidas radicales, otros muestran su solidaridad y apoyo al gobierno español.

“Tenemos el deber de disuadir de manera efectiva y de combatir sin descanso la inmigración ilegal“, consideran los 22 firmantes en una carta abierta. “No podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea”, afirman.

“Una percepción así alentaría nuevos intentos, socavaría la confianza en nuestra política migratoria común y tendría repercusiones para todos los Estados miembros”. Sugieren que “los ministros deberían considerar en particular un apoyo reforzado de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos“.

La carta fue promovida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y por su homóloga danesa, Mette Frederiksen, quien afirmó el viernes que la UE debería considerar la posibilidad de suspender la cooperación Schengen con España. Otras naciones que también firmaron el documento son Hungría, Suecia y Polonia, pero no Francia y Portugal, países que comparten frontera directa con España.

Falta de solidaridad

El primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, acusó a su homólogo español Pedro Sánchez de haber dejado entrar a los migrantes deliberadamente para ser reelegido: “La historia se repite. En 2015, Angela Merkel invitó a los migrantes en situación irregular a venir a Alemania por razones políticas, para vencer a los liberales y a los Verdes (…). El gobierno español está haciendo exactamente lo mismo hoy”, dijo Babis, según una declaración transmitida a la AFP.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró “inaceptables” las imágenes provenientes de Ceuta. Para encontrar una solución a esta crisis, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, propuso dejar que España defienda su soberanía y que la Unión se encargue de discutir las políticas migratorias con las autoridades marroquíes. “Expreso mi solidaridad con España en la actual situación de migración ilegal en Ceuta”.

“Aunque los nacionales de terceros países en Ceuta no disfrutan de libre circulación al territorio continental de España o al resto del área Schengen, la respuesta firme de España, que incluye retornos acelerados continuos, demuestra nuestra determinación para proteger nuestras fronteras exteriores, combatir la migración ilegal y desmantelar las redes criminales de tráfico de personas”, escribió Antonio en X.

I express my solidarity with Spain in the current situation of illegal migration in Ceuta. While third-country nationals in Ceuta do not enjoy free movement to mainland Spain or the rest of the Schengen area, Spain’s firm response, including ongoing accelerated returns,… — António Costa (@eucopresident) July 31, 2026

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, dijo este sábado que estaba “totalmente descartado” que España abandone el espacio Schengen y agregó que Francia tenía “una cooperación muy, muy, muy buena con España” y apuntó que se mantendría el refuerzo en la frontera franco-española “todo el tiempo que sea necesario”.

El Ministerio del Interior de España afirmó el sábado que la mayoría de los 60.000 migrantes que habían cruzado la frontera desde el miércoles fueron devueltos y que la situación en Ceuta estaba casi normalizada.

Los funcionarios españoles han subrayado que, según las normas del espacio Schengen, Ceuta y otro enclave español en el norte de África, Melilla, cuentan con procedimientos específicos que aplican controles fronterizos a cualquier persona que embarque en transporte aéreo o marítimo hacia la Europa continental.

La entrada irregular en Ceuta no confiere derecho a permanecer en España, viajar a la península o desplazarse libremente por Europa, señalaron.